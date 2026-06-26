Contabilizan 188 muertos y 1,520 heridos por sismos en Venezuela

Ante la poca presencia de autoridades y de cuerpos de rescate, muchos han asumido por cuenta propia la búsqueda de sus seres queridos

Al menos 188 personas perdieron la vida a causa de los dos terremotos registrados este miércoles en el territorio de Venezuela.

De acuerdo con la Asamblea Nacional (AN) el número de personas heridas ascendió a 1,520 heridos luego de que dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 azotaran las diversas ciudades del país.

Según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas.

Ante la poca presencia de autoridades y de cuerpos de rescate, muchos han asumido por cuenta propia la búsqueda de sus seres queridos.

La emergencia golpea con fuerza un país que no estaba preparado para vivir sismos de tal magnitud y cuyos servicios básicos como agua y electricidad son deficientes desde hace años y no solo por la tragedia.

Saquean comercios en zonas de la costa central tras sismos en Venezuela

Decenas de personas asaltaron este jueves en la localidad venezolana de La Guaira tras los dos terremotos registrados en este país sudamericano.

Sobre los techos y hasta atravesando calles totalmente rotas, grupos de personas ingresaron a los locales para conseguir alimentos, medicinas y hasta electrodomésticos como televisores, lavadoras o aires acondicionados.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, según informó el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos.

Explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.