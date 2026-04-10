Conmociona foto de niña antes de ser asesinada por repartidor

El crimen ocurrió en Texas en noviembre de 2022, pero fue hasta este martes cuando Tabber Horner se declaró culpable de asesinato al inicio del juicio

Una fotografía difundida recientemente muestra a Athena Strand, de siete años, momentos antes de que, según la fiscalía, fuera secuestrada y asesinada por un repartidor de FedEx mientras entregaba un paquete navideño.

El crimen ocurrió en Texas en noviembre de 2022, pero fue hasta este martes cuando Tabber Horner se declaró culpable de asesinato con agravantes al inicio del juicio en un tribunal del condado de Tarrant.

Confesión durante el proceso judicial

Durante la audiencia, Horner admitió haber secuestrado a la menor mientras realizaba la entrega de un paquete con muñecas Barbie, que estaba destinado a ser su regalo de Navidad en la vivienda de su padre, en Paradise.

La niña se encontraba pasando unos días con su padre, Jacob Strand, y su madrastra, Ashley Strand, en el condado de Wise, y tenía previsto regresar a Oklahoma con su madre tras las festividades.

Detalles del crimen y evidencia

De acuerdo con la orden de arresto, el acusado relató que atropelló accidentalmente a la menor con su camioneta al dar marcha atrás. Aunque aseguró que no presentaba heridas graves, afirmó que entró en pánico, la subió al vehículo y posteriormente la estranguló.

Sin embargo, una imagen en blanco y negro extraída de una grabación dentro del camión de reparto, y presentada por la fiscalía, muestra a la niña de rodillas detrás del conductor el día en que fue asesinada.

El fiscal de distrito del condado de Wise, James Stainton, dijo: "Lo primero que Tanner Horner le dice a Athena cuando la levanta y la mete en ese camión... se inclina y le dice: 'No grites, o te haré daño'".

Hallazgo del cuerpo y posible sentencia

El cuerpo de Athena fue localizado a varios kilómetros de su domicilio dos días después de que se reportara su desaparición, tras un operativo de búsqueda en el que participaron alrededor de 200 personas.

Horner enfrenta ahora la posibilidad de recibir la pena de muerte o cadena perpetua por este crimen.