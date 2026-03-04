Congreso de EUA llama a Bill Gates a declarar en caso Epstein

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha dado un paso decisivo en la investigación sobre la red del fallecido financista Jeffrey Epstein.
El presidente del comité, James Comer, envió solicitudes formales de testimonio a dos de las figuras más influyentes del mundo empresarial: Bill Gates, cofundador de Microsoft, y Leon Black, cofundador de Apollo Global Management.
En busca de "la verdad para los sobrevivientes"
A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), el legislador James Comer reafirmó el compromiso del organismo con el esclarecimiento de los hechos.
"El Comité de Supervisión continúa buscando la verdad para los sobrevivientes y todos los estadounidenses", declaró Comer, subrayando que el objetivo primordial es desmantelar la opacidad que rodeó las operaciones de Epstein durante años.