Congreso de EUA llama a Bill Gates a declarar en caso Epstein

Por: Carlos Nava 03 Marzo 2026, 20:51 Compartir

El presidente del comité, James Comer, envió solicitudes formales de testimonio a dos de las figuras más influyentes del mundo empresarial: Bill Gates

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha dado un paso decisivo en la investigación sobre la red del fallecido financista Jeffrey Epstein. El presidente del comité, James Comer, envió solicitudes formales de testimonio a dos de las figuras más influyentes del mundo empresarial: Bill Gates, cofundador de Microsoft, y Leon Black, cofundador de Apollo Global Management. En busca de "la verdad para los sobrevivientes" A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), el legislador James Comer reafirmó el compromiso del organismo con el esclarecimiento de los hechos. "El Comité de Supervisión continúa buscando la verdad para los sobrevivientes y todos los estadounidenses", declaró Comer, subrayando que el objetivo primordial es desmantelar la opacidad que rodeó las operaciones de Epstein durante años.

Puntos clave de la citación:

Intervención directa: Los legisladores buscan realizar entrevistas transcritas para profundizar en los detalles de la interacción de Gates y Black con el delincuente sexual.

Presencia en registros: Ambos magnates aparecen en archivos y agendas vinculadas a Epstein, lo que ha generado interrogantes sobre la naturaleza y el alcance de sus vínculos.

Investigación ampliada: Gates y Black se suman a una lista de otras seis personas llamadas a declarar en esta fase de la pesquisa.

El alcance de la red Epstein

La investigación no se limita al sector empresarial. Un portavoz del comité confirmó a la prensa local que el escrutinio también abarca a figuras políticas de alto perfil.

Entre los nombres mencionados destacan la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el expresidente Bill Clinton, cuyas actividades y declaraciones previas han sido objeto de revisión minuciosa para entender la estructura de contactos del financiero.

El Congreso enfatizó que estas acciones son fundamentales para completar el panorama sobre cómo Epstein logró operar su red de tráfico y abusos involucrando a la élite global, buscando justicia no solo en el ámbito legal, sino en el registro histórico de los hechos.