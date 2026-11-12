Congreso de EUA frena el intento de destituir a Pete Hegseth

La Cámara de Representantes frenó el destituirlo luego de que legisladores respaldaran una moción para enviar los cargos en su contra al Comité Judicial

La Cámara de Representantes de Estados Unidos frenó este martes el intento de destituir al secretario de Defensa, Pete Hegseth, luego de que una mayoría de legisladores respaldara una moción para enviar los cargos en su contra al Comité Judicial, lo que detuvo el avance del procedimiento de juicio político.

La votación concluyó con 211 votos a favor y 204 en contra, en una decisión que contó con el respaldo de los republicanos, quienes mantienen el control de la Cámara baja hasta enero de 2027.

La iniciativa había sido impulsada por el congresista republicano Thomas Massie, de Kentucky, quien presentó ocho artículos de acusación contra Hegseth por presuntos abusos de poder y violaciones constitucionales relacionadas con las operaciones militares estadounidenses.

Massie fue el único republicano que votó en contra de enviar el procedimiento a la comisión, mientras que los demócratas respaldaron que la iniciativa continuara su curso.

La resolución buscaba abrir un proceso de destitución contra el jefe del Pentágono, en medio de las críticas a la intervención militar estadounidense en Irán y a las operaciones contra embarcaciones señaladas de transportar drogas en aguas del Caribe y el Pacífico.

La medida fue presentada después de que Massie acusara al secretario de ejecutar órdenes militares ilegales y conducir operaciones sin autorización del Congreso.

Los cargos contra Pete Hegseth

Entre los ocho cargos incluidos en la resolución, que consta de más de 30 páginas, destacan:

Guerra contra Irán: haber iniciado y mantenido operaciones militares sin autorización legislativa, en presunta violación de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973.

haber iniciado y mantenido operaciones militares sin autorización legislativa, en presunta violación de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973. Operaciones en Venezuela: presuntas violaciones legales durante las acciones militares estadounidenses que culminaron con la captura de Nicolás Maduro.

presuntas violaciones legales durante las acciones militares estadounidenses que culminaron con la captura de Nicolás Maduro. Ataques en el Caribe y el Pacífico: cuestionamientos sobre los bombardeos contra embarcaciones señaladas de transportar drogas.

cuestionamientos sobre los bombardeos contra embarcaciones señaladas de transportar drogas. Protección de civiles: presunto incumplimiento de obligaciones legales durante operaciones militares.

presunto incumplimiento de obligaciones legales durante operaciones militares. Abuso de autoridad: utilización indebida de las facultades del Departamento de Defensa.

Hegseth acusa a legisladores de realizar un espectáculo político

Antes de la votación, Hegseth rechazó las acusaciones durante una conferencia de prensa en el Pentágono, donde calificó el intento de destitución como un "espectáculo político" impulsado por diferencias sobre las decisiones militares del Gobierno.

El funcionario sostuvo que las operaciones cuestionadas fueron legales y ejecutadas bajo las órdenes del presidente Donald Trump.

"Esto no es patriotismo. Es sabotaje", afirmó al advertir que el procedimiento enviaba un mensaje negativo a los integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Trump también respaldó públicamente a su secretario de Defensa y, después de su conferencia, le otorgó una calificación de "A PLUS, PLUS, PLUS" por su defensa frente a las acusaciones de Massie.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, calificó la iniciativa como una maniobra política y sostuvo que iniciar un proceso contra el jefe del Pentágono en medio de un conflicto internacional enviaría una señal equivocada a los adversarios de Estados Unidos.

Por su parte, el líder demócrata Hakeem Jeffries había expresado su respaldo a la destitución y señalado a Hegseth como uno de los responsables de la guerra contra Irán.

¿Qué sigue para el secretario de Defensa?

Con la decisión de la Cámara baja, la iniciativa de Massie quedó frenada y no avanzará, por ahora, hacia una votación para formalizar la destitución.

El procedimiento de impeachment en Estados Unidos requiere que la Cámara de Representantes apruebe los artículos de acusación por mayoría simple. Posteriormente, el Senado debe realizar un juicio político y se necesitan dos tercios de los senadores presentes para condenar y retirar del cargo al funcionario.

La votación de este martes evitó que el caso llegara a esa etapa y permitió que Hegseth conservara su posición al frente del Pentágono.