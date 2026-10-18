Congresistas critican a Trump por eximir a Rusia de sanciones

Republicanos y demócratas criticaron la decisión de Trump de eximir temporalmente a Rusia de varias sanciones económicas previstas en la Ley Graham

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de eximir temporalmente a Rusia de diversas sanciones económicas provocó críticas de legisladores republicanos y demócratas, quienes cuestionaron que la medida responda al interés nacional estadounidense.

Trump firmó el viernes una orden ejecutiva relacionada con la Ley Graham, aprobada por el Congreso el 18 de septiembre, que contempla restricciones económicas dirigidas a Rusia y a personas y entidades vinculadas con su Gobierno.

Legisladores republicanos cuestionan la medida

Entre las reacciones destacó la del senador republicano por Texas, John Cornyn, quien publicó en redes sociales que el fallecido senador Lindsey Graham estaría horrorizado por la decisión. Cornyn acompañó su mensaje con una fotografía de Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, estrechándose la mano, aunque posteriormente eliminó la publicación.

Por su parte, el senador republicano por Carolina del Norte, Thom Tillis, calificó la decisión presidencial como “más allá de la irresponsabilidad”.

“¿Qué parte de hacer cumplir una ley aprobada por el Senado con 86 votos a favor y 11 en contra no entienden el Presidente y sus asesores?”, cuestionó Tillis en su cuenta de X.

El legislador también sostuvo que, si Trump busca reducir los precios de la energía, debería abordar el problema de Irán en lugar de beneficiar al mandatario ruso.

Trump argumenta que la exención responde al interés nacional

La orden ejecutiva establece una exención temporal de varias disposiciones de la Ley Graham, incluidas sanciones contra personas y entidades relacionadas con el Gobierno ruso, restricciones financieras y comerciales, así como aranceles contemplados para productos rusos y mercancías procedentes de determinados países que compran hidrocarburos a Rusia.

La legislación lleva el nombre de Lindsey Graham, fallecido senador republicano por Carolina del Sur, y tiene como objetivo endurecer las medidas contra la economía rusa y limitar los recursos financieros que contribuyen a sostener la guerra contra Ucrania.

En el documento, Trump afirmó que había presentado al Congreso una certificación para justificar la exención por motivos de interés nacional.

“Por la presente estoy renunciando a la aplicación de tales sanciones, restricciones y deberes previstos en la Ley Graham. He presentado al Congreso una certificación de que la emisión de dicha renuncia en este momento es en los intereses nacionales de los Estados Unidos”, señaló el mandatario.

Según la información citada por The New York Times, la Casa Blanca dispone de facultades para conceder exenciones y la nueva ley exige que el presidente notifique al Congreso si decide no aplicar las restricciones económicas previstas. La orden, sin embargo, no detalló las razones específicas que sustentan la justificación de interés nacional.

Demócratas acusan a Trump de favorecer a Putin

Las críticas también llegaron desde la oposición demócrata. El senador Richard Blumenthal, de Connecticut, quien tuvo un papel relevante en la aprobación de la Ley Graham, cuestionó el argumento de seguridad nacional empleado para justificar las exenciones.

Blumenthal sostuvo que la medida “no tiene nada que ver con nuestra seguridad nacional, sino con congraciarse con Vladimir Putin”.

En tanto, la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, advirtió que la decisión permitirá al presidente ruso continuar su guerra contra Ucrania.

La decisión llega tras otra autorización comercial

La orden ejecutiva se emitió después de que Washington autorizara temporalmente determinadas operaciones comerciales con diésel de origen ruso hasta el 7 de abril de 2027, incluida su importación a Estados Unidos, pese a las sanciones que continúan vigentes.

Las reacciones de ambos partidos reflejan las diferencias en el Congreso sobre el alcance de las medidas económicas contra Moscú y la decisión de la administración Trump de flexibilizar temporalmente algunas de las restricciones contempladas en la legislación.