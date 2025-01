Congresista de EUA declara: hay extraterrestres debajo del mar

El congresista estadounidense Tim Burchett ha desatado una nueva ola de especulaciones sobre la existencia de vida extraterrestre al revelar que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen evidencia de un objeto no identificado moviéndose a gran velocidad bajo el océano.

Durante una entrevista, Burchett afirmó que este objeto, del tamaño de un campo de fútbol, se desplaza a velocidades impresionantes y que su existencia ha sido documentada por la Marina. Aunque el congresista no proporcionó detalles específicos sobre la naturaleza de este objeto ni sobre las circunstancias en las que fue detectado, sus declaraciones han generado un gran interés y debate en la comunidad científica y entre el público en general.

Burchett, quien ya en el pasado ha señalado que el Gobierno de EUA. esconde evidencia de vida extraterrestre, dijo que la información se la dio un almirante, al que no identificó, y que el caso está documentado.

Señaló que la población estadounidense no debería estar preocupada, porque con sus capacidades esta presunta civilización extraterrestre ya hubiera atacado. "Quiero decir, con esas capacidades, nos habrían asado hace mucho tiempo", precisó.

El Pentágono publicó en marzo de 2024 un informe en el que afirmaba que no tenía pruebas de la existencia de ovnis y señaló que muchos avistamientos misteriosos resultaron ser globos meteorológicos, aviones espías, satélites y otras actividades normales.

