Conflicto en Irán provoca fuerte desplome en mercados globales

Ante escalada de violencia en Medio Oriente, el incremento en la aversión al riesgo se observa en el mercado de capitales con fuertes pérdidas en sus acciones

Las acciones de los mercados globales se intensificaron a medida de que Irán expandía sus ataques como represalía a los despliegues realizados en su territorio por Estados Unidos e Israel.

Esto sucedió tras la jornada de ayer, donde se ubicaron niveles no vistos desde el 30 de enero, cuando se encontraban en niveles máximos históricos.

Así se movieron las acciones en el mercado global

Ante la escalada de violencia en Medio Oriente, el incremento en la aversión al riesgo se observa en el mercado de capitales, que muestra fuertes pérdidas a nivel global.

En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una caída de 3.06%, siendo la mayor pérdida desde el 18 de noviembre del año pasado.

El Hang Seng de Hong Kong mostró una pérdida de 1.12%, el CSI 300 de Shanghái cae 1.54% y el Kospi de Corea del Sur mostró una caída de 7.24 por ciento.

En Europa, el STOXX 600 registra una caída de 2.74%, resaltando las pérdidas en los sectores: financiero (-3.71%), servicios básicos (-3.54%) y materiales (-3.46%), informó Grupo Financiero Base.

En cuanto a los demás índices europeos, el DAX alemán muestra una pérdida de 3.28%, el CAC 40 francés cae 2.73% y el FTSE 100 de Londres pierde 2.48 por ciento.

Metales sufren caída por escalada de violencia en Medio Oriente

Incluso, los metales como el oro y la plata sufrieron por estos acontecimientos al reportar una caída en sus acciones:

El oro inicia la sesión cotizando en $5,202 dólares por onza, con un retroceso de 2.25 % e interrumpiendo una racha de cuatro sesiones seguidas al alza, periodo en el que ganó 3.47%.

inicia la sesión cotizando en $5,202 dólares por onza, con un retroceso de 2.25 % e interrumpiendo una racha de cuatro sesiones seguidas al alza, periodo en el que ganó 3.47%. La plata comienza la sesión cotizando en $82.59 dólares por onza, con un retroceso de 7.60%, su segunda sesión al hilo en contracción y acumulando un descenso de 13.56% en ese periodo.

Petróleo es el único beneficiado ante desplome de acciones

Analistas señalaron que factores como la alza en el costo de recursos energéticos y los obstáculos a las rutas logísticas provocaran eventualmente, un shock arancelario. En este sentido, así cotizaron algunas materias primas: