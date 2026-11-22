Tras el sismo de magnitud 6.7 con epicentro en Junín, murió un hombre de 45 años en Huánuco; Indeci reporta 16 heridos y daños en centros.

Un hombre de 45 años falleció este sábado tras permanecer internado en el Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano de Huánuco, luego del sismo de magnitud 6.7 registrado la noche del viernes en los Andes centrales de Perú, que además dejó 16 lesionados, 853 damnificados y cientos de viviendas e infraestructuras dañadas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el movimiento telúrico ocurrió a las 19:09 hora local del viernes (00:09 GMT del sábado), con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de Junín y una profundidad de 129 kilómetros. Esa profundidad atenuó la violencia directa en superficie, pero amplió el radio de percepción de las ondas sísmicas, que llegaron a sentirse incluso en Bogotá y Quito.

Balance de daños y regiones más golpeadas

El mayor impacto se concentró en las regiones centrales de Huánuco, Pasco y Junín, aunque también se reportaron afectaciones menores en la región de Lima, Lima Metropolitana y la provincia del Callao.

Se contabilizan 853 personas damnificadas y 529 afectadas, junto con 152 viviendas inhabitables, 156 afectadas y 16 lesionados con heridas leves atendidos en centros de salud.

El reporte técnico consigna daños en 22 establecimientos sanitarios, 6 instituciones educativas, 4 templos, 3 locales comunales y 300 metros de vías de transporte.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó otros dos sismos en Junín —de magnitudes 5 y 3.5— durante la madrugada y la mañana de este sábado, sin nuevos daños reportados hasta el momento.

Despliegue de emergencia y réplicas en Junín

Las autoridades activaron labores de atención y restablecimiento de servicios con participación de brigadistas, personal médico, ambulancias y el Ministerio del Interior en tareas de orden, asistencia psicológica y coordinación local.

Asimismo, se pusieron en marcha maniobras para restablecer el suministro eléctrico, se movilizó maquinaria en Huánuco —en las zonas de Tomaykichwa y Ambo— para despejar el tránsito tras la caída de rocas, y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social habilitó las plataformas Tambos en Junín y Pasco, mientras los gobiernos locales avanzan en la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y la entrega de ayuda humanitaria bajo el monitoreo del COEN.