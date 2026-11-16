Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin abordarán la reducción de arsenales nucleares en medio de tensiones por las guerras de Ucrania e Irán

Previo a la cumbre de líderes de la APEC, China confirmó una reunión entre los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia.

De acuerdo con Beijing, el encuentro entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin será el próximo jueves en Shenzhen, al sur de China, en donde el control del armamento nuclear será uno de sus principales asuntos.

A través de un comunicado, la cancillería del país asiático ratificó la celebración de la reunión trilateral, después de que el Kremlin confirmara la semana pasada que las tres potencias habían acordado celebrar el encuentro.

Diálogo se centrará en la reducción de arsenales nucleares

Previamente, la Casa Blanca había adelantado que el diálogo se centraría en la reducción de los arsenales nucleares, aunque rebajó las expectativas sobre posibles resultados inmediatos.

"No esperamos llegar a ningún acuerdo. Es una primera conversación, una primera introducción para reducir el número de armas nucleares", explicó un funcionario de Estados Unidos durante una llamada con la prensa.

Por el lado de Rusia, el asesor de política internacional, Yuri Ushakov, aseguró que Moscú y Washington conceden una gran importancia al encuentro y expresó su confianza en que tenga un "efecto terapéutico para la situación internacional".

Reunión se realizará en medio de conflictos internacionales

Esta reunión reunirá a los mandatarios de tres potencias nucleares, en un contexto marcado por la guerra de Ucrania y el conflicto en Irán.

Donald Trump también tiene previsto encontrarse con Xi en una reunión bilateral, en un momento de relativa distensión comercial, tras la prórroga hasta enero de 2027 de la tregua arancelaria entre Washington y Beijing.

La cumbre de la APEC se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, ciudad del sureste de China, que acogerá a los líderes de las 21 economías del foro.