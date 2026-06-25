Confirman primeras muertes tras terremoto de 7.1 en Venezuela

Autoridades venezolanas reportaron los primeros fallecidos tras el sismo de magnitud 7.1 que provocó el colapso de estructuras en Caracas

Después de que se registrara un terremoto de 7.1 grados en Venezuela, las autoridades de dicho país ya confirmaron los primeros fallecidos por el sismo.

De acuerdo con el alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, confirmó que en la zona de Los Palos Grandes, en el este de la Gran Caracas, hay fallecidos.

Sin embargo, no especificó el número de muertos.

"Lamentablemente, hasta ahora sí [hay fallecidos], pero estamos enfocados en tratar de rescatar a la mayor cantidad de vecinos con vida", indicó.

AHORA - Gustavo Duque, Alcalde del Municipio de Chacao uno de los más afectados por el terremoto continúo en Caracas, habla a la prensa. Confirma el rescate de 16 personas y un número aún en evaluación de fallecidos, así como también el colapso de varios edificios en la zona Este… pic.twitter.com/qIdbu5U5Ks — Pao Dragnic (@PaolaDragnic) June 25, 2026

Colapsan estructuras tras el terremoto

Asimismo, detalló que al menos dos estructuras colapsaron completamente debido al terremoto y pidió ayuda para atender la situación.

"En este momento, Los Palos Grandes no es una zona segura porque cuando hay un sismo de esta magnitud, seguramente podría haber réplicas", insistió el alcalde.

Sismo tuvo epicentro en el estado Carabobo

El sismo, que afectó especialmente al Distrito Capital y los estados del eje centro-norte, se originó a 13.2 kilómetros de profundidad.

Según las primeras estimaciones, el epicentro estuvo a 21 kilómetros de la ciudad de Morón, en el estado Carabobo, al noroeste del país.