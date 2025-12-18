Confirman operación aérea de Estados Unidos en Ecuador

La embajada de EUA confirmó una operación temporal con Ecuador en Manta para combatir al narcotráfico, pese al rechazo ciudadano a bases militares

Varios días después de que ciudadanos de Manta, Ecuador denunciaran en redes sociales el sobrevuelo de aeronaves estadounidenses en la costa pacífica de Ecuador, la presencia fue confirmada oficialmente por la embajada de Estados Unidos en Quito.

A través de un comunicado, la sede diplomática dio la bienvenida al “personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para una operación temporal con la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta”, y precisó que se trata de un esfuerzo conjunto de corto plazo, enmarcado en una estrategia bilateral de seguridad a largo plazo y respaldado por acuerdos vigentes conforme a la ley ecuatoriana.

Dichos acuerdos de cooperación militar fueron firmados en 2023 durante el gobierno de Guillermo Lasso y ratificados en 2024 por el presidente, Daniel Noboa.

La confirmación de la operación ocurre después de que en la Consulta Popular del pasado 16 de noviembre el 60% de los ecuatorianos rechazara la propuesta de permitir bases militares estadounidenses en el país.

Desde entonces, sectores de la oposición han sostenido que la consulta no era necesaria, ya que los convenios de cooperación ya permitían operaciones conjuntas y el uso del territorio nacional.

La embajada estadounidense, por su parte, indicó que la operación busca fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas ecuatorianas para combatir a los llamados “narco-terroristas”, mediante el refuerzo de la recopilación de inteligencia y las acciones contra el narcotráfico.

No obstante, ninguna de las dos partes ha detallado cuántos efectivos ni cuántas aeronaves participan, ni tampoco el alcance concreto de las operaciones o si estas implican acciones fuera del territorio ecuatoriano.

Manta, principal puerto pesquero del país y punto estratégico para el comercio exterior, ya fue sede de una base militar estadounidense durante una década, hasta su cierre en 2009, cuando el entonces presidente Rafael Correa decidió no renovar el acuerdo.

El nuevo despliegue se da además en un contexto regional marcado por la reciente autorización de Perú para el uso de su territorio por fuerzas estadounidenses y la firma de un convenio de cooperación militar entre Paraguay y el gobierno de Donald Trump.

Noboa defendió la operación a través de su cuenta en X, al señalar que, con el respaldo de Estados Unidos, se activó una operación temporal destinada a identificar y desarticular rutas del narcotráfico y someter a los grupos criminales.

Días después, el mandatario reiteró su respaldo a las Fuerzas Armadas durante un acto de entrega de equipamiento militar, en el que se comprometió a invertir $9,4 millones de dólares y anunció la dotación de vehículos, drones, uniformes y paracaídas.