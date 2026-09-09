Confirman identidad de las víctimas del accidente aéreo en Miami

Autoridades confirmaron los nombres de los cinco trabajadores hispanos que murieron tras el accidente de un avión en Miami

Las cinco personas que murieron el domingo luego de que un avión de carga se saliera de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami y chocara contra una camioneta eran trabajadores hispanos de una empresa de limpieza aeroportuaria.

La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, confirmó este martes 8 de septiembre las identidades de los cinco fallecidos, después de que sus familias fueran notificadas.

Las víctimas fueron identificadas como:

Rolando Aleman Leon , de 55 años.

, de 55 años. Yoel Rodriguez Naranjo , de 53 años.

, de 53 años. Julio C. Pineda , de 75 años.

, de 75 años. Carlos Acosta Fajardo , de 53 años.

, de 53 años. Javierquis Reyes Quevedo, de 47 años.

Los cinco viajaban en una camioneta junto con otros dos trabajadores cuando fueron alcanzados por el avión. Solo dos personas sobrevivieron al impacto.

Al momento, tres personas continúan hospitalizadas. Eugenio Corredor, de 79 años, y Ridoel Averhoff Diaz, de 32, permanecen en estado crítico, mientras que otra persona se encuentra estable.

Los dos pilotos del avión fueron atendidos después del accidente y posteriormente dados de alta.

Durante la conferencia, Cordero-Stutz lamentó que las familias de las víctimas tengan que enfrentar la pérdida de sus seres queridos y reflexionó sobre lo inesperado de una tragedia de este tipo mientras las personas realizan actividades cotidianas.

Investigan las muertes por separado

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) encabeza las investigaciones relacionadas con la aeronave y los restos del accidente. Sin embargo, la investigación de las cinco muertes corresponde exclusivamente a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

La sheriff explicó que su Buró de Homicidios está a cargo de las indagatorias y mantiene comunicación directa con los familiares de las víctimas.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que los pilotos enfrenten cargos penales, Cordero-Stutz señaló que es una posibilidad, aunque consideró prematuro adelantar conclusiones.

Además, la oficina del sheriff mantiene abogados especializados en atención a víctimas y capellanes en el Centro de Reunificación Familiar para brindar apoyo a los familiares.

Avión recorrió 396 metros fuera de la pista

El accidente ocurrió el domingo alrededor de las 14:00 horas, cuando el Boeing 767, operado por la compañía de carga 21 Air, regresaba a Miami procedente de San Juan, Puerto Rico.

La aeronave sobrepasó el extremo de la pista y avanzó aproximadamente 396 metros fuera del pavimento antes de atravesar una carretera ubicada junto al aeropuerto. En su trayectoria impactó la camioneta de la empresa de limpieza y también alcanzó un SUV que se encontraba fuera del perímetro aeroportuario.

Los especialistas de la NTSB buscan determinar si el avión tocó tierra demasiado tarde para poder detenerse dentro de los límites de la pista.

Los videos del aterrizaje muestran que la aeronave continuó avanzando después de haber recorrido una parte considerable del pavimento. La zona habitual de contacto con la pista se encuentra dentro de los primeros 914 metros.

Los investigadores analizarán si, al superar ese punto, los pilotos debieron abortar el aterrizaje y realizar nuevamente el circuito de aproximación.

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, calificó como “devastación total” el escenario encontrado durante el recorrido de la trayectoria del avión.

La investigación contempla factores como la velocidad de la aeronave, el frenado, las condiciones meteorológicas, el viento y el estado mecánico del Boeing 767. Los datos registrados durante el vuelo podrían ayudar a establecer la velocidad que llevaba el avión al momento del aterrizaje.

El avión involucrado en el accidente tiene 32 años de antigüedad. Fue construido originalmente para el transporte de pasajeros, permaneció durante más de dos décadas en operación con distintas aerolíneas y fue convertido en carguero en 2015, de acuerdo con Flightradar24.

Mary Schiavo, piloto y exinspectora general del Departamento de Transporte, señaló que la NTSB también revisará el historial de mantenimiento de la aeronave, especialmente por sus antecedentes de propiedad extranjera, entre ellos una compañía rusa.