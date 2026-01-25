Confirman custodia conjunta de menor detenido por ICE y padre

La información fue difundida mediante un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en el que se precisa la situación actual

El Gobierno de Ecuador confirmó que Liam Conejo, un menor ecuatoriano detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), se encuentra junto a su padre bajo custodia en un centro migratorio en Texas, mientras se define su situación migratoria y el proceso de asilo que mantiene la familia.

La información fue difundida este sábado mediante un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en el que se precisa que tanto el menor como su padre, Adrián Conejo, permanecen en el South Texas Family Residential Center, un Centro de Procesamiento de Inmigración en el estado de Texas, donde se continúa con el procedimiento legal correspondiente.

Seguimiento consular en Estados Unidos

La Cancillería ecuatoriana indicó que el Consulado de Ecuador en Houston mantiene comunicación permanente con el funcionario del ICE a cargo del centro para garantizar el bienestar físico y emocional de Liam y su padre.

Asimismo, se informó que el proceso de asilo de la familia sigue en curso y que está programada una audiencia judicial ante una autoridad migratoria para determinar su situación y las posibles alternativas legales que permitan regularizar su estancia.

El Gobierno de Ecuador agregó que el Consulado en Minneapolis también se encuentra en contacto directo con el abogado particular que representa a la familia, con el fin de coordinar acciones legales y asistencia jurídica.

Situación de la madre y asistencia consular

En su comunicado, la Cancillería puntualizó que, hasta el momento, la madre del menor no ha solicitado asistencia consular, aunque las autoridades han puesto a su disposición apoyo integral para cualquier gestión relacionada con el caso.

El Gobierno ecuatoriano reiteró su compromiso de seguir de cerca los procesos migratorios de sus ciudadanos en el exterior, especialmente cuando estos involucran a familias y a niñas, niños o personas en situación de vulnerabilidad.

Atención a migrantes ecuatorianos entre 2024 y 2025

El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que, entre enero de 2024 y diciembre de 2025, las misiones diplomáticas de Ecuador atendieron más de 41,000 casos de ciudadanos que enfrentaron procedimientos migratorios en el exterior, lo que incluye casos de detención, solicitud de asilo, deportación o reagrupación familiar.

En ese contexto, el Gobierno subrayó la importancia de garantizar el respeto de los derechos humanos de quienes se encuentran bajo custodia migratoria en otros países, y de brindarles acompañamiento consular, legal y humanitario durante todo el proceso.

La familia Conejo permanece bajo custodia en Texas a la espera de que las autoridades correspondientes establezcan su situación migratoria, mientras las instancias diplomáticas ecuatorianas continúan sus gestiones para apoyarles en cada etapa del proceso.

Con información de EFE