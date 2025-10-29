Confirma Trump aplazamiento de nuevos aranceles para México

La confirmación de Trump se da luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó el lunes sobre una llamada telefónica sostenida con su homólogo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes el aplazamiento de la imposición de nuevos aranceles a productos mexicanos, una medida que estaba prevista para entrar en vigor el próximo 1 de noviembre.

A bordo del Air Force One, en una ronda de preguntas con la prensa, el mandatario estadounidense declaró: "Me gusta la extensión con México porque nos está yendo muy bien" con ella. Además, añadió que: "Recibimos muchos aranceles. Están pagando mucho dinero".

La confirmación de Trump se da luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informara el lunes sobre una llamada telefónica sostenida con su homólogo el pasado sábado. Sheinbaum indicó que, como resultado de esa comunicación, "quedó desactivada cualquier amenaza" de aplicar aranceles a las exportaciones mexicanas a partir del 1 de noviembre.

La jefa del Ejecutivo federal había adelantado el 7 de octubre que no descartaba una llamada con Trump tras el anuncio de Washington de imponer una tasa del 25% a todas las importaciones de camiones pesados a partir del 1 de noviembre.

La presidenta Sheinbaum Pardo detalló que la conversación con Trump fue "muy breve" y se centró en el avance de las negociaciones entre los equipos de ambos países para abordar las "54 barreras no arancelarias" pendientes por parte de México.

"Hablé con el presidente Trump el sábado, y vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema, que ya va muy avanzado... Acordamos hablarnos nuevamente en algunas semanas, porque prácticamente estamos ya cerrando este tema, porque finalmente el 1 de noviembre se cierra aquel plazo que nos habíamos puesto ambos de tres meses", explicó la mandataria.

Consultada en su conferencia de prensa matutina sobre si la amenaza arancelaria se desactivaba, Sheinbaum respondió: "Sí, es decir, seguimos trabajando y no hay ninguna situación por lo pronto, en donde pudiera haber el 1 de noviembre algún arancel especial".

Ambos líderes, según la versión de la presidenta mexicana, acordaron que "iban muy bien" en temas de seguridad, migración y comercio, y convinieron volver a conversar una vez que los equipos técnicos hayan avanzado más en las revisiones.

Al ser consultada sobre si el 1 de noviembre no habría aranceles, la presidenta fue enfática: "No, de la llamada que tuvimos es que vamos muy bien y que nos hablamos en unas semanas".