Confirma Tesoro planes para billete de $250 con Trump

Esta propuesta se suma a otras acciones impulsadas durante su actual gobierno para ampliar su presencia en espacios oficiales.

El Departamento del Tesoro de EUA confirmó que ya realiza trabajos de planificación para la posible creación de un billete conmemorativo de 250 dólares con la imagen del presidente Donald Trump, una propuesta impulsada por legisladores republicanos en el Congreso.

La medida surge en medio de los preparativos por el 250 aniversario de la independencia estadounidense y representaría un hecho inusual, debido a que la ley federal actualmente prohíbe que personas vivas aparezcan en monedas o billetes oficiales.

Proyecto busca colocar a Trump en nuevo billete

La iniciativa fue presentada por el congresista republicano Joe Wilson, de Carolina del Sur, quien propuso ordenar a la Oficina de Grabado e Impresión colocar el rostro de Trump en un nuevo billete de 250 dólares.

De acuerdo con una portavoz del Tesoro, la dependencia ya comenzó procesos internos de evaluación y preparación ante la posibilidad de que la legislación avance.

“La Oficina de Grabado e Impresión está realizando la planificación adecuada y la debida diligencia”, señaló el Departamento del Tesoro en un comunicado.

La dependencia agregó que el objetivo sería emitir un billete conmemorativo que reconozca el aniversario 250 de la fundación de EUA.

La propuesta enfrenta obstáculos legales

Actualmente, la legislación estadounidense establece que únicamente personas fallecidas pueden aparecer en moneda de curso legal. El proyecto impulsado por Wilson plantea una excepción específica para presidentes actuales o expresidentes.

Según reportes publicados en EUA, funcionarios cercanos a Trump ya habrían promovido diseños preliminares del billete, incluyendo un retrato utilizado previamente en pancartas colocadas en edificios federales.

También trascendió que el diseño incluiría la firma del mandatario, un elemento que no forma parte de los billetes tradicionales.

Trump amplía su imagen en espacios oficiales

La propuesta del nuevo billete se suma a otras acciones impulsadas durante el actual gobierno de Trump para ampliar su presencia en espacios oficiales.

Recientemente también se aprobó una moneda conmemorativa del aniversario 250 de EUA con la imagen del mandatario, mientras edificios federales en Washington han colocado retratos de gran tamaño relacionados con su administración.