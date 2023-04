Conductora de autobús se desmaya; menor evita un accidente

Un grupo de menores que iban abordo de un autobús en Michigan vivieron momentos de tensión cuando la conductora que operaba la unidad perdió el conocimiento durante su trayecto.

El video compartido en redes muestra a la mujer mostrando evidentes señas de desvanecimiento, incluso se puede observar como en un momento hace un llamado por medio de su intercomunicador para reportar su malestar.

La operadora incluso, intenta frenar la unidad, pero su situación le impidió llegar con facilidad a la la palanca de cambios, desmayándose finalmente con el autobús en movimiento.

School bus driver, driving 66 children in Michigan, has medical emergency and becomes incapacitated. 13-year-old Dillon Reeves jumps to the rescue and brings the bus to a halt. (Video: WXYZ) pic.twitter.com/0WqsMHwJze

El momento que convirtió el hecho de una posible tragedia, a una anécdota heroica, es cuando un menor de 13 años identificado como Dillon, al percatarse de la situación de la conductora, rápidamente, y obedeciendo a sus instintos, tomó el volante y accionó el freno, deteniendo la unidad y dando indicaciones a sus compañeros.

“¡Llama al 911, ahora!” Exclamó Dillon a su grupo, mostrando el liderazgo que se necesitaba en ese momento.

La proeza pasó por alto, pues el joven héroe fue reconocido por las autoridades de su condado por tan valerosa acción, en donde no solo evitó un accidente vial, si no tambien evitó que alguno de sus compañeros resultara lesionado.

So proud of Warren 7th grader Dillon Reeves for thinking fast, intervening, and safely bringing his school bus to a stop when the driver lost consciousness. His courage and clarity undoubtedly saved lives. Well done, sir. https://t.co/flLPUzjfi3