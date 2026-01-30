Conductor estrella vehículo contra una sinagoga en Nueva York

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que el conductor embiste la entrada del recinto en repetidas ocasiones, antes de ser sometido

Un hombre fue detenido este miércoles en Nueva York luego de que estrelló en repetidas ocasiones su vehículo contra una de las entradas del complejo principal de la sinagoga Jabad-Lubavitch, ubicada en Brooklyn. El incidente no dejó personas lesionadas, informaron autoridades locales.

De acuerdo con los reportes, el sujeto conducía un automóvil Honda de color gris con placas del estado de Nueva Jersey, el cual impactó varias veces contra el acceso del edificio situado en el barrio de Crown Heights, considerado la sede mundial del movimiento judío Jabad.

Tras los hechos, el inmueble fue desalojado de manera preventiva mientras elementos de la Policía de Nueva York realizaban las investigaciones correspondientes. Medios locales señalaron que al sitio acudió también el Escuadrón Antibombas como parte del protocolo de seguridad.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el momento en que el conductor embiste la entrada del recinto en repetidas ocasiones, antes de ser sometido y detenido por los agentes.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se presentó en el lugar y expresó su rechazo a lo ocurrido a través de un mensaje publicado en la red social X, donde calificó el hecho como alarmante y reiteró que cualquier amenaza contra espacios de culto judíos debe tomarse con la mayor seriedad.

Asimismo, reafirmó su apoyo a la comunidad judía y reconoció la pronta respuesta de los cuerpos de emergencia.

La Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés) de Nueva York y Nueva Jersey también reaccionó al suceso, manifestando su preocupación y recordando que el edificio afectado representa un símbolo de gran relevancia para el judaísmo a nivel internacional. La organización informó que mantiene comunicación con autoridades y actores locales para dar seguimiento al caso.