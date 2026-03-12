Conductor estrella camioneta contra barricada de la Casa Blanca

Autoridades implementaron un operativo en la zona y varias calles cercanas a la residencia oficial del presidente de Estados Unidos permanecen cerradas

Un automovilista fue detenido luego de impactar su camioneta contra una de las barreras de seguridad instaladas en las inmediaciones de la Casa Blanca durante la madrugada de este miércoles, informó el Departamento de Policía Metropolitana de Washington (MPD).

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho no dejó personas lesionadas y ocurrió alrededor de las 6:37 horas locales, cuando el conductor presuntamente atravesó un dispositivo de seguridad ubicado sobre la avenida Connecticut.

Tras el incidente, autoridades implementaron un operativo en la zona y varias calles cercanas a la residencia oficial del presidente de Estados Unidos permanecen cerradas de forma temporal mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Trump se encontraba en la Casa Blanca durante el incidente

El presidente Donald Trump se encontraba dentro de la Casa Blanca al momento de los hechos. Según su agenda oficial, se prevé que alrededor del mediodía viaje al estado de Kentucky como parte de sus actividades programadas en el ámbito interno.

El desplazamiento ocurre en un contexto internacional complejo, mientras Estados Unidos mantiene operaciones militares conjuntas con Israel en el marco del conflicto contra Irán.

Antecedente reciente en residencia de JD Vance

Este incidente ocurre apenas semanas después de un hecho similar registrado en enero pasado, cuando un hombre fue arrestado por agentes del Servicio Secreto tras presuntamente provocar daños materiales en la vivienda del vicepresidente estadounidense JD Vance, ubicada en el estado de Ohio.

En aquel caso, el sospechoso habría roto varias ventanas del domicilio. El vicepresidente no se encontraba en la residencia al momento del ataque, informaron las autoridades.