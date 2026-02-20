Condenan a Yoon Suk Yeol a cadena perpetua por Ley Marcial

Yoon se convierte en el primer expresidente surcoreano condenado a cadena perpetua desde Chun Doo-hwan, exdictador militar sentenciado en 1996

El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, fue declarado culpable de liderar una insurrección y sentenciado a cadena perpetua por su decisión de imponer la ley marcial el 3 de diciembre de 2024. El fallo marca el desenlace judicial de la mayor crisis política del país en décadas.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl determinó que Yoon movilizó fuerzas militares y policiales para intentar apoderarse de la Asamblea Nacional, detener a opositores y obstaculizar el funcionamiento del Poder Legislativo.

¿Por qué se consideró rebelión la ley marcial?

El juez Jee Kui-youn concluyó que el envío de tropas al Parlamento fue clave para establecer que la imposición de la ley marcial constituyó rebelión. El decreto otorgaba facultades amplias, como suspender actividades políticas, controlar medios y permitir arrestos sin orden judicial.

“Este tribunal considera que el propósito de las acciones (de Yoon) era enviar tropas a la Asamblea Nacional, bloquear el edificio de la Asamblea y arrestar a figuras clave (...) para impedir que los legisladores se reunieran para deliberar o votar”.

La medida duró aproximadamente seis horas, luego de que legisladores lograran romper el bloqueo militar y votaran para revocarla. Yoon fue suspendido el 14 de diciembre de 2024 tras un juicio político y destituido formalmente por la Corte Constitucional en abril de 2025.

Defensa acusa veredicto predeterminado

Durante la audiencia, Yoon permaneció con gesto serio mientras se dictaba la sentencia. Su abogado, Yoon Kap-keun, acusó al tribunal de emitir un “veredicto predeterminado” basado en los argumentos de la fiscalía y adelantó que analizarán una posible apelación.

El expresidente sostuvo ante el tribunal que su decreto buscaba advertir sobre lo que consideraba una parálisis legislativa impulsada por la oposición progresista. Los fiscales argumentaron que intentó inutilizar al Parlamento y excedió sus facultades constitucionales.

Condenas a exfuncionarios y mandos militares

El tribunal también sentenció a cinco exmandos militares y policiales implicados en la ejecución del decreto. El exministro de Defensa, Kim Yong Hyun, recibió una condena de 30 años por su papel en la planificación y movilización de tropas, así como por ordenar arrestos de figuras políticas clave.

Entre los señalados figuraban el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won-shik, y el actual mandatario, Lee Jae Myung. Otros integrantes del gabinete también fueron condenados en procesos relacionados.

Reacciones políticas y antecedentes históricos

El fiscal especial había solicitado la pena de muerte, aunque analistas preveían cadena perpetua debido a que el intento no dejó víctimas. Corea del Sur no ejecuta a un condenado desde 1997, en lo que se considera una moratoria de facto.

Fuera del tribunal se congregaron simpatizantes y críticos del exmandatario, sin reportes inmediatos de enfrentamientos graves tras el veredicto.

Yoon se convierte en el primer expresidente surcoreano condenado a cadena perpetua desde Chun Doo-hwan, exdictador militar sentenciado en 1996 por golpe de Estado, represión y corrupción, cuya pena fue reducida posteriormente antes de recibir un indulto.