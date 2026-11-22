Los agentes recibieron cinco años de prisión cada uno por golpear al productor musical Michel Zecler en 2020 y falsificar el informe policial

Tres policías franceses fueron condenados a cinco años de prisión cada uno por golpear al productor musical negro Michel Zecler en su estudio de París en noviembre de 2020 y elaborar posteriormente un informe falso en el que lo acusaban de haberse resistido a la autoridad.

El Tribunal de lo Criminal de París dictó la sentencia el viernes 20 de noviembre de 2026 y reconoció la agravante de racismo en la agresión, una decisión que no había sido contemplada durante la fase inicial de la investigación.

Aunque los tres recibieron penas de cinco años, una parte quedó suspendida: tres años para el primero, tres años y medio para el segundo y cuatro para el tercero. De esta manera, deberán cumplir entre uno y dos años de prisión, y uno de ellos podrá hacerlo bajo arresto domiciliario con brazalete electrónico.

Además, los jueces les impusieron la prohibición definitiva de ejercer como policías. La Fiscalía había solicitado penas de entre cuatro y seis años de prisión efectiva.

Un video desmintió la versión de los agentes

Los hechos ocurrieron el 21 de noviembre de 2020, durante las restricciones sanitarias por la pandemia de covid-19. Ese día, los policías interceptaron a Zecler cuando caminaba hacia su estudio de música, debido a que no llevaba cubrebocas, cuyo uso era obligatorio en ese momento.

Según el informe elaborado por los agentes, tuvieron que someter al productor dentro de su establecimiento porque presuntamente se resistió al arresto. Sin embargo, las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraron una versión distinta.

Las imágenes, difundidas en internet cinco días después de la agresión y posteriormente transmitidas por distintos canales de televisión, evidenciaron que Zecler recibió golpes, patadas y bastonazos durante varios minutos, mientras los policías lo sometían.

El productor, quien actualmente tiene 47 años, también denunció que durante la agresión recibió insultos racistas. Aunque los agentes negaron esas expresiones, el tribunal terminó por reconocer la agravante de racismo al valorar la declaración de la víctima y las contradicciones en la versión policial.

La sentencia reconoce la agravante de racismo

Durante la instrucción del caso, la agravante de racismo había sido descartada porque los insultos denunciados por Zecler no se escuchaban en el video y los policías negaron haberlos pronunciado. No obstante, los magistrados decidieron incorporarla en la sentencia.

El tribunal consideró que el testimonio del productor se mantuvo constante desde el momento de los hechos y que las falsedades incluidas en el informe policial restaban credibilidad a las declaraciones de los acusados.

En su resolución, los jueces señalaron que los hechos "revisten una particular gravedad, ocasionaron importantes daños físicos, psicológicos y profesionales a Michel Zecler y lo expusieron a un riesgo penal serio".

Abogado considera que el fallo puede sentar precedente

Serge Money, abogado de Zecler, consideró que la resolución puede convertirse en un precedente para otras personas que hayan sufrido violencia policial y que, por temor a no ser escuchadas, hayan desistido de denunciar.

"Las personas que temían denunciar que han sufrido violencia policial porque pensaban que no lleva a ningún sitio, a partir de este 20 de noviembre de 2026 lo harán con confianza", afirmó el defensor en declaraciones a la emisora France Info.

Sin embargo, Money consideró que las condenas no fueron suficientemente severas frente a la gravedad de los hechos. Pese a ello, destacó el reconocimiento judicial de la agresión y el daño ocasionado a su representado.

"Se ha hecho justicia. Ha restablecido la dignidad de un hombre y le permite empezar a reconstruirse", expresó el abogado.