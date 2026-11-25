De acuerdo con la información atribuida al tribunal, Guevara González organizó el robo y contactó a los otros dos implicados

El asesinato de un custodio y las lesiones graves causadas a otro durante el robo de 13 ovinos en una cooperativa de Santiago de Cuba derivaron en condenas de cadena perpetua para tres hombres, sentenciados por asesinato consumado y asesinato en grado de tentativa.

El Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba impuso la privación perpetua de libertad a Roberto Acosta Estrada, Erisdel García Zulueta y Rosendo Ramón Guevara González, por el ataque ocurrido el 4 de agosto de 2025 en Baire, municipio de Contramaestre.

Los hechos tuvieron lugar en la Unidad Básica de Producción Cooperativa Fidel Domenech Rizo, donde los responsables ingresaron para sustraer los animales y comercializar posteriormente su carne.

El ataque dejó un muerto y un sobreviviente con secuelas

De acuerdo con la información atribuida al tribunal, Guevara González organizó el robo y contactó a los otros dos implicados. Durante el asalto, los tres agredieron a los trabajadores encargados de vigilar las instalaciones.

Ismael Nápoles Hernández murió a consecuencia del ataque, mientras que Virginio Ramírez Fajardo sufrió lesiones graves, incluidas fracturas en la cabeza y la nariz, que le dejaron secuelas funcionales.

Al determinar las responsabilidades, el órgano judicial consideró la planificación de los hechos y que los agresores aprovecharon el horario nocturno y el aislamiento del lugar para ejecutar el robo.

Ordenan indemnizaciones y condenan a otros dos implicados

Además de las penas de prisión, los tres sentenciados deberán reparar el daño material causado a la cooperativa con 156 mil 384 pesos cubanos e indemnizar al custodio sobreviviente con 4 mil pesos.

En el mismo proceso, Alexander Bello Macías y Wilfredo Álvarez Macías recibieron dos años de cárcel cada uno por receptación, relacionada con la adquisición de bienes procedentes del robo.

La sentencia también contempló el decomiso de bienes y sanciones accesorias. La información difundida sobre el proceso señala que el fallo podía impugnarse mediante un recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular, sin que se haya confirmado públicamente una resolución posterior.