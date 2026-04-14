Condenan a profesora que acosó a alumna de 11 años y murió

Las autoridades consideraron que la profesora incurrió en conductas de humillación, desprecio y estigmatización hacia la menor y otros estudiantes señalados

Una maestra fue condenada este lunes en Francia a un año de prisión exento de cumplimiento y a no poder volver a ejercer funciones de profesora de por vida por un delito de acoso a una niña de once años que se suicidó en 2019.

La resolución fue dictada por el tribunal de apelaciones de Versalles, el cual determinó que existían pruebas suficientes tanto de los hechos como de la intención en el delito, según informó la cadena pública Franceinfo.

Revocan absolución en apelación

En un primer juicio realizado en abril de 2025, la docente —de 63 años y actualmente jubilada— había sido absuelta. Sin embargo, en la fase de apelación, la Fiscalía solicitó una condena de hasta 18 meses de prisión sin cumplimiento.

Las autoridades consideraron que la profesora incurrió en conductas de humillación, desprecio y estigmatización hacia la menor y otros estudiantes señalados, lo que habría influido en el deterioro emocional de la víctima.

Caso conmocionó a Francia

La niña, identificada como Evaëlle, estudiaba en el instituto Isabelle-Autissier y, de acuerdo con la investigación, también sufría acoso por parte de otros compañeros dentro del centro educativo.

El caso generó gran impacto en Francia al evidenciar situaciones de acoso escolar y sus posibles consecuencias, así como la responsabilidad de los adultos en el entorno educativo.