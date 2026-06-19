Condenan a padres por masacre escolar de Belgrado en 2023

El autor del tiroteo no pudo ser juzgado debido a que la legislación serbia fija la edad mínima de responsabilidad penal en 14 años

Los padres del menor que en 2023 asesinó a nueve estudiantes y a un guardia de seguridad en un tiroteo en una escuela en Belgrado han sido condenados a 14 años y seis meses de prisión, el padre, y a casi tres años, la madre, tras ser hallados culpables de negligencia.

El Tribunal Superior de Belgrado dictó esta sentencia contra Miljana y Vladimir Kecmanović dentro de un proceso que fue reabierto después de que el Tribunal de Apelación anulase el año pasado un primer fallo dictado en diciembre de 2024 por "violaciones procesales", y ordenase repetir el juicio.

En esta ocasión, el padre ha vuelto a ser condenado a 14 años y seis meses de prisión por delitos graves contra la seguridad pública, negligencia y abusos, mientras que la madre ha recibido una pena de dos años y 11 meses por negligencia y abuso infantil, un mes inferior a la impuesta en la anulada primera sentencia.

El caso se debe al ataque perpetrado por su hijo, que en mayo de 2023, con 13 años, abrió fuego en su escuela en el centro de la capital serbia, matando a nueve compañeros y a un guardia de seguridad, además de herir a otras seis personas.

El menor utilizó en la masacre una pistola registrada a nombre del padre.

Debido a que la legislación serbia fija la edad mínima de responsabilidad penal en 14 años, el autor del tiroteo no pudo ser juzgado y fue internado en una institución psiquiátrica, desde la que declaró como testigo en el proceso.

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que los padres no supieron evaluar el riesgo que representaba su hijo ni custodiaron bien el arma, mientras que la defensa argumentó que la pistola estaba legalmente registrada y que la responsabilidad de lo sucedido no podía atribuirse únicamente a los progenitores.

La sentencia se produce tras un caso que conmocionó a Serbia y que abrió un intenso debate sobre la tenencia de armas y la responsabilidad familiar en lo sucedido.

En el proceso previo, las familias de las víctimas ya habían expresado su descontento al considerar que no se había depurado responsabilidades por la tragedia.