Condenan a mujer que vendió a su hija a curandero por sus ojos

Una madre sudafricana ha sido condenada a cadena perpetua por secuestrar y traficar con su hija de seis años, Joshlin Smith, quien desapareció hace más de un año.

Kelly Smith, cuyo nombre completo es Racquel Chantel Smith, su novio Jacquen Appollis y su amigo Steveno Van Rhyn fueron condenados por los crímenes en Sudáfrica después de que Joshlin Smith desapareciera de Saldanha, en Cabo Occidental, el año pasado.

La niña no ha sido vista desde entonces y continúa desaparecido luego de una búsqueda policial a nivel nacional.

Durante el juicio, un testigo dijo que Smith le había dicho que había vendido a su hija a un sangoma, un curandero tradicional, por 20.000 rands (1100 dólares).

Agregó que la niña era buscada por sus "ojos y piel".

Breaking News: Joshlin Smith three convicted kidnappers Kelly Smith, Jacquen Appollis, and Steveno van Rhyn have been sentenced to life imprisonment for human trafficking and 10 years for kidnapping.



