Condenan a mujer por asesinato de su madre en Ecuador

Un tribunal de Ecuador dictó 40 años de prisión contra una mujer declarada culpable del asesinato de su madre, cuyo cuerpo fue localizado desmembrado en la vivienda que ambas compartían en Guayaquil.

De acuerdo con la Fiscalía, la sentenciada, identificada como Andreína Lamota, actuó con “alevosía y ensañamiento” en contra de la víctima. El cadáver fue hallado dentro de una lavadora en el departamento ubicado en el norte de la ciudad.

La víctima estuvo desaparecida casi dos semanas

La mujer asesinada, una abogada de 49 años, había sido reportada como desaparecida doce días antes del hallazgo, su otro hijo presentó la denuncia el 16 de octubre, al no tener noticias de ella desde el día 5, cuando salió a una reunión de trabajo.

El subjefe policial de la zona, Jairo Burbano, explicó que el denunciante también solicitó apoyo al sistema de emergencias ECU-911 debido a que su hermana le impedía ingresar al departamento.

“Se presume que la hija tuvo algo que ver, porque cuando el hermano fue a visitarla al domicilio, la hija no le permite el ingreso. Él llama porque tiene ya una sospecha de la hermana”, indicó el mando policial en su momento.

Vecinos alertaron por olores y Policía allanó el inmueble

Habitantes del sector reportaron olores fétidos provenientes del domicilio. Tras la alerta, agentes policiales realizaron un allanamiento y confirmaron el hallazgo del cuerpo desmembrado.

Durante la inspección, las autoridades aseguraron una sierra eléctrica, siete cuchillos, una amoladora y un machete, así como un teléfono celular, una computadora portátil y una tarjeta bancaria, según reportes locales.

Continúan diligencias para descartar más implicados

Aunque Lamota fue la única procesada y recibió la pena máxima contemplada en la legislación ecuatoriana, la Policía informó que las investigaciones continúan para determinar si existió participación de terceras personas.

El Ministerio Público dispuso la revisión de cámaras de seguridad del sector y el análisis de información contenida en el teléfono de la víctima como parte de las diligencias complementarias.