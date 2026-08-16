Condenan a hombre en Florida por planear asesinato con IA

La alerta de emergencia señaló que Zhou aseguró haber adquirido un rifle estilo AR-15, una pistola Glock, una escopeta calibre 12, municiones y guantes de látex

Una corte de Florida condenó este viernes a Darren Zhou, exanalista financiero de Goldman Sachs, después de que se declarara culpable de realizar amenazas contra su exnovia y revelar mediante una herramienta de inteligencia artificial un plan para atacarla y asesinarla.

El caso comenzó después de que los sistemas de seguridad de la plataforma detectaran conversaciones que describían una amenaza específica contra una persona identificable.

La empresa responsable de la herramienta notificó al FBI, que posteriormente compartió la información con las autoridades del condado de Palm Beach.

Zhou, de 25 años, llegó a un acuerdo de culpabilidad por amenazas escritas de muerte o lesiones, ciberacoso agravado mediante una amenaza creíble y uso ilegal de un dispositivo de comunicación para facilitar la comisión de un delito.

Conversaciones revelaron amenazas y seguimiento a la víctima

De acuerdo con los documentos judiciales, el acusado realizó numerosas declaraciones en las que amenazaba con violar, secuestrar y asesinar a su exnovia, además de causar daño a sus familiares.

En las conversaciones también afirmó que tenía contemplado cometer un asesinato-suicidio y que se encontraba vigilando las actividades y horarios de la mujer para determinar dónde localizarla si decidía llevar a cabo el ataque.

La alerta de emergencia señaló que Zhou aseguró haber adquirido un rifle estilo AR-15, una pistola Glock, una escopeta calibre 12, municiones y guantes de látex.

Estos elementos incrementaron la preocupación sobre la posibilidad de que las amenazas fueran ejecutadas.

La víctima había terminado la relación debido al comportamiento celoso, controlador y errático del acusado. Además, conservó capturas de pantalla de mensajes amenazantes y de contenido sexual que recibió directamente, las cuales fueron integradas a la investigación.

FBI recibió dos meses de registros digitales

Tras recibir la notificación de la empresa tecnológica, el FBI examinó aproximadamente dos meses de conversaciones y alertó a la Oficina del Sheriff del condado de Palm Beach.

Las autoridades realizaron una revisión preventiva para verificar el estado de la mujer y posteriormente reunieron los mensajes enviados por Zhou, los registros de la plataforma y el testimonio de la víctima.

El hombre fue detenido en mayo de 2026 y permaneció dos días en prisión antes de obtener su libertad mediante el pago de una fianza de 100 mil dólares. La empresa donde trabajaba terminó su relación laboral con él después de conocer el caso.

Recibe ocho años de libertad condicional

Como parte del acuerdo judicial, Zhou recibió ocho años de libertad condicional.

Durante los primeros dos deberá utilizar un brazalete electrónico para que las autoridades puedan supervisar sus movimientos.

La resolución también establece que deberá mantenerse alejado de su exnovia, someterse a una evaluación de salud mental, completar un programa de intervención para agresores y recibir tratamiento residencial si así lo determinan los especialistas.

Además, tendrá prohibido poseer armas de fuego y deberá cumplir restricciones relacionadas con el consumo de alcohol y otras sustancias.

El incumplimiento de estas condiciones podría provocar la revocación del beneficio y nuevas consecuencias judiciales.

El caso no corresponde a un asesinato consumado, sino a una intervención realizada después de detectar amenazas detalladas y un posible riesgo para la víctima.

Tampoco se estableció que la inteligencia artificial ayudara a diseñar el ataque, sino que las conversaciones permitieron identificar las intenciones del usuario y alertar a las autoridades.