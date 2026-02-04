Condenan a exingeniero de Google por espionaje de IA para China

Durante el proceso, la fiscalía sostuvo que el caso envía una señal contundente sobre la protección de la innovación tecnológica estadounidense.

Un tribunal federal de Estados Unidos declaró culpable a un exingeniero de software de Google por espiar y sustraer información confidencial de la empresa, incluidos secretos comerciales vinculados con el desarrollo de inteligencia artificial (IA), con el objetivo de beneficiar a China.

El sentenciado es Linwei Ding, también conocido como Leon Ding, de 38 años, quien fue hallado culpable por un jurado del Distrito Norte de California tras un juicio de 11 días presidido por el juez Vince Chhabria.

Durante el proceso, la fiscalía sostuvo que el caso envía una señal contundente sobre la protección de la innovación tecnológica estadounidense. “Silicon Valley lidera los avances en inteligencia artificial, impulsando el crecimiento económico y reforzando la seguridad nacional. El veredicto de hoy deja claro que el robo de esta tecnología estratégica tendrá consecuencias”, declaró el fiscal federal Craig Missakian.

El funcionario añadió que las autoridades actuarán con firmeza para resguardar la propiedad intelectual de Estados Unidos frente a intereses extranjeros que buscan ventajas competitivas indebidas y representan un riesgo para la seguridad nacional.

Ding fue acusado por primera vez en marzo de 2024. Posteriormente, en febrero de 2025, se amplió la acusación con una nueva imputación que incluyó siete cargos por espionaje económico y siete más por robo de secretos comerciales.

De acuerdo con las pruebas presentadas ante el jurado, entre mayo de 2022 y abril de 2023, mientras aún trabajaba para Google, el exingeniero sustrajo más de dos mil páginas de documentos confidenciales relacionados con tecnologías de IA desde la red interna de la empresa y los almacenó en su cuenta personal de Google Cloud.

Las autoridades señalaron que, en diciembre de 2023, menos de dos semanas antes de renunciar a la compañía, Ding descargó dicha información en su computadora personal.

El tribunal también determinó que el acusado mantenía vínculos con dos empresas tecnológicas con sede en China durante su empleo en Google. Incluso, se encontraba en negociaciones para asumir el cargo de director de tecnología en una startup enfocada en inteligencia artificial y aprendizaje automático.