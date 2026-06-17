Condenan a empresario por naufragio que dejó 26 muertos en Japón

La compañía ya había sido objeto de investigaciones tras registrar dos incidentes menores durante 2021, un año antes del naufragio.

Un tribunal de Japón condenó a cinco años de prisión a Seiichi Katsurada, propietario de una empresa de cruceros turísticos, al encontrarlo culpable de negligencia profesional por el naufragio de una embarcación ocurrido en 2022, tragedia en la que murieron 26 personas.

La sentencia fue emitida por el Tribunal de Distrito de Kushiro, en la isla de Hokkaido. De acuerdo con la fiscalía, el empresario permitió que la embarcación zarpara pese a las advertencias meteorológicas que pronosticaban fuertes vientos y olas de entre tres y cuatro metros de altura.

La defensa buscó la absolución

Durante el proceso judicial, la defensa sostuvo que el accidente se produjo por la entrada de agua a través de una escotilla y argumentó que dicha pieza no había presentado fallas en una inspección realizada apenas tres días antes del siniestro.

Sin embargo, el tribunal determinó que existieron omisiones en la toma de decisiones relacionadas con la operación del recorrido turístico, por lo que responsabilizó al propietario de la empresa.

Accidente provocó cambios en la regulación

La compañía ya había sido objeto de investigaciones tras registrar dos incidentes menores durante 2021, un año antes del naufragio.

Después de la tragedia, el Gobierno japonés implementó medidas para reforzar la seguridad marítima, incluyendo controles más estrictos sobre las operaciones de las embarcaciones turísticas y una mayor capacitación para las tripulaciones, con el objetivo de evitar que un accidente similar vuelva a ocurrir.