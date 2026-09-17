Condenan a 25 años al expresidente de Kosovo por crímenes

Finalmente, los jueces establecieron una pena única de 25 años y ordenaron descontar el tiempo que Thaçi permanece detenido desde noviembre de 2020

El expresidente de Kosovo Hashim Thaçi fue condenado a 25 años de prisión por cuatro crímenes de guerra cometidos durante el conflicto independentista contra Serbia, desarrollado entre 1998 y 1999.

Las Salas Especializadas de Kosovo, con sede en La Haya, lo declararon culpable de detención ilegal o arbitraria, trato cruel, tortura y asesinato. La sentencia representa un giro en la trayectoria de quien pasó de ser uno de los principales dirigentes del movimiento independentista a enfrentar una condena internacional.

Tribunal acredita asesinatos, torturas y detenciones

Los jueces concluyeron que Thaçi y otros dirigentes del Ejército de Liberación de Kosovo participaron en un propósito criminal dirigido contra personas consideradas opositoras a sus objetivos políticos y militares.

Entre las víctimas había albanokosovares vinculados con organizaciones rivales, personas señaladas como colaboradoras de las autoridades serbias y miembros de las comunidades serbia y romaní.

El tribunal acreditó la detención arbitraria de 385 personas, torturas contra 303, trato cruel contra 49 y el asesinato de 96 víctimas en instalaciones controladas por el Ejército de Liberación de Kosovo, tanto en territorio kosovar como en el norte de Albania.

La resolución determinó que Thaçi conocía la existencia de detenciones ilegales, malos tratos y asesinatos, pero no adoptó medidas para impedirlos, investigarlos o sancionar a sus responsables.

Absuelto de crímenes de lesa humanidad

A pesar de la condena, el exmandatario fue absuelto de seis cargos por crímenes de lesa humanidad. La Fiscalía no logró demostrar más allá de toda duda razonable que los hechos formaran parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, como exige esa clasificación jurídica.

La corte aclaró que el proceso no juzgó la lucha por la independencia de Kosovo, sino los métodos utilizados contra prisioneros, adversarios políticos y presuntos colaboradores.

La Fiscalía había solicitado una condena de 45 años. Finalmente, los jueces establecieron una pena única de 25 años y ordenaron descontar el tiempo que Thaçi permanece detenido desde noviembre de 2020.

Otros exdirigentes también fueron condenados

El tribunal impuso una pena de 25 años a Jakup Krasniqi, 18 años a Kadri Veseli y 13 años a Rexhep Selimi, todos ellos antiguos dirigentes del Ejército de Liberación de Kosovo.

El juicio comenzó en abril de 2023 y contó con la declaración de 134 testigos. Las Salas Especializadas fueron creadas en 2015 dentro del sistema judicial kosovar, pero instaladas en La Haya ante los riesgos de presión política e intimidación contra testigos.

Thaçi fue primer ministro, ministro de Relaciones Exteriores y presidente de Kosovo entre 2016 y 2020. Renunció a la Presidencia después de que se confirmaran los cargos en su contra y se trasladó a Países Bajos para enfrentar el proceso.

La sentencia provocó protestas entre quienes todavía lo consideran un símbolo de la independencia de Kosovo. El fallo puede ser apelado, mientras el exmandatario mantiene su postura de inocencia y enfrenta otro proceso relacionado con presunta obstrucción de la justicia e intimidación de testigos.