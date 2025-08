Condena 'Jet2Holidays' su uso para divulgar deportaciones

El audio de una campaña publicitaria de la turoperadora británica de bajo coste Jet2Holidays se ha convertido en el inesperado protagonista del verano en la redes sociales después de que la Casa Blanca lo utilizase en un vídeo sobre deportación de migrantes.

El polémico giro se ha producido después de que la locución de un anuncio de televisión en diciembre de 2022, en el que se muestra cómo una familia con niños disfruta de unas vacaciones perfectas, haya desembocado tres años después en un vídeo que fue publicado el 29 de julio por la cuenta oficial de la Casa Blanca y que muestra a un grupo de personas subiéndose a un avión para ser deportadas de Estados Unidos.

"Cuando el ICE (Servicio estadounidense de Inmigración y Control de Aduanas) te reserva un viaje de ida en Jet2 a la deportación", decía la publicación en la red social X, que ya cuenta con cerca de 14 millones de visualizaciones y ha sido duramente criticada por la turoperadora británica.

When ICE books you a one-way Jet2 holiday to deportation. ✈️🎶



