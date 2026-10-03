Concluye Estados Unidos investigación por brote en lechuga

La FDA relacionó el histórico caso de ciclosporiasis con vegetales producidos en México y presentó un plan preventivo de diez puntos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció la conclusión de su investigación sobre el severo brote intestinal registrado durante el verano, confirmando la relación de los casos con la lechuga iceberg producida por la empresa Taylor Farms en México, producto que ya fue retirado del mercado.

A través de pruebas de laboratorio, los investigadores detectaron la presencia del parásito Cyclospora en el entorno de cultivo y procesamiento del vegetal. Aunque no se determinó con precisión el origen exacto de la contaminación, los rastreos de la cadena de suministro y los reportes epidemiológicos respaldaron firmemente la vinculación de la lechuga con los contagios.

Ante el cierre del caso, la agencia regulatoria presentó un plan preventivo de 10 puntos con el objetivo de evitar contingencias similares previo al inicio de la temporada de cultivo de 2027.

Un balance de casi 13 mil contagios

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dieron por finalizado el brote el pasado 11 de septiembre, tras registrar un descenso sostenido en las infecciones y vencer las fechas de consumo preferente del lote afectado.

El evento se posicionó como el mayor brote de ciclosporiasis en la historia de Estados Unidos, dejando 12,883 personas enfermas con infecciones confirmadas, 2 muertes registradas, 21 estados afectados y más de 1,000 contagios notificados en un solo día antes de la retirada del producto.