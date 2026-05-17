Compra China aviones de EUA por disminución de aranceles

Según el gobierno chino, ambas partes crearán consejos bilaterales de comercio e inversión para mantener un mecanismo permanente de diálogo económico.

China confirmó un acuerdo con EUA para reducir aranceles sobre productos estratégicos y avanzar en nuevos mecanismos de cooperación comercial, pacto que incluye la compra de aeronaves estadounidenses y componentes aeronáuticos.

El anuncio ocurrió tras la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Pekín, encuentro en el que ambas potencias buscaron disminuir tensiones después de la guerra comercial que marcó la relación bilateral en los últimos años.

China confirma compra de aviones estadounidenses

El Ministerio de Comercio chino confirmó que Pekín adquirirá aeronaves estadounidenses, acuerdo que previamente había sido adelantado por Trump.

El mandatario estadounidense aseguró que China compraría al menos 200 aviones comerciales de Boeing, cifra que podría aumentar hasta 750 aeronaves si se cumplen ciertas condiciones.

La operación pondría fin a casi una década sin pedidos relevantes de China hacia la empresa estadounidense.

Además, Washington garantizará el suministro de motores y componentes aeronáuticos para el mercado chino.

Ambos países reducirán aranceles

China y EUA también acordaron reducir barreras arancelarias y no arancelarias sobre diversos productos agrícolas. Entre los sectores incluidos aparecen mariscos y lácteos chinos, además de carne de res y aves de corral estadounidenses.

Según el gobierno chino, ambas partes crearán consejos bilaterales de comercio e inversión para mantener un mecanismo permanente de diálogo económico.

El Ministerio de Comercio señaló que los equipos técnicos continúan negociando detalles del acuerdo para acelerar su implementación.

Acuerdo busca frenar tensiones comerciales

La visita de Trump a China representó el primer viaje de un presidente estadounidense al país asiático en casi nueve años.

El encuentro se produjo después de la guerra arancelaria registrada el año pasado, cuando ambos gobiernos impusieron aranceles de tres dígitos a productos importados.

También surgieron restricciones relacionadas con semiconductores y tierras raras en medio de la competencia tecnológica entre ambas economías.

Durante las reuniones en Pekín, ambos gobiernos acordaron establecer una “relación de estabilidad estratégica constructiva” para mantener cooperación económica durante los próximos años.