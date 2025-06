Completa Blue Origin con éxito su vuelo espacial tripulado

La empresa estadounidense de transporte aeroespacial fundada por Jeff Bezos, Blue Origin, completó este sábado su duodécimo vuelo espacial tripulado tras lanzar a seis pasajeros en un viaje suborbital al borde del espacio.

Una tripulación internacional de cuatro hombres y dos mujeres despegó y se elevó al borde del espacio hoy, disfrutando de unos minutos de ingravidez y una vista excepcional antes de regresar a la Tierra.

"Acabamos de completar nuestro duodécimo vuelo espacial tripulado y el trigésimo segundo vuelo del programa New Shepard. La tripulación de astronautas incluyó a la profesora de STEM de primaria y secundaria Aymette Medina Jorge; la radióloga convertida en exploradora Gretchen Green; al exembajador de Panamá en Estados Unidos Jaime Alemán; al empresario Jesse Williams; el ejecutivo aeroespacial Mark Rocket, y el emprendedor Paul Jeris", anotó en X Blue Origin.

En tanto, hasta la fecha, New Shepard ha llevado a 64 personas al espacio.

Reaching apogee isn’t just the highest point during flight. It’s a defining moment. pic.twitter.com/MYGvD6QeS2