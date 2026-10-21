Compañía lanza una colección de ropa para robots humanoides

La colección consta de cuatro prendas: un saco, pantalones y una camiseta, además de una bufanda anaranjada que da un toque de color al conjunto.

La compañía japonesa GMO AI & Robotics anunció este martes una colección de ropa para robots humanoides en colaboración con la marca United Arrows, con la intención de fomentar "una sensación de cercanía y familiaridad" entre androides y humanos.

"A medida que nos acercamos a un futuro en el que los robots humanoides se utilizarán cada vez más en entornos como tiendas minoristas e instalaciones públicas (...), el enfoque ha trascendido el mero rendimiento técnico para centrarse en la 'apariencia' de estos robots", explicó la empresa en un comunicado.

En un vIdeo promocional publicado por United Arrows puede verse a uno de los robots que comercializa GMO en Japón vestido con un amplio saco y pantalones color crema, y paseando por una tienda de ropa vacía.

Según el comunicado, la ropa está diseñada para adaptarse a los rangos de movimiento de los humanoides, y prescinde de forros para no interferir con la disipación del calor, una de las necesidades clave en este tipo de robots.

La colección consta de cuatro prendas: un saco, pantalones y una camiseta, además de una bufanda anaranjada que da un toque de color al conjunto.

La ropa estará disponible a partir de este martes a través de la página web gmo-humanoid.shop, y se venderá también tiendas 'pop-up', detalló la compañía.