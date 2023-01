¿Cómo funciona el sistema averiado que causó caos en vuelos?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos informaba que había ordenado suspender todas las salidas de vuelos por una avería

Por: EFE

Enero 11, 2023, 11:31

Miles de vuelos se han retrasado este miércoles en EUA por una avería en el sistema de Notificación a Misiones Aéreas (NOTAM, en inglés) de la aviación federal del país, encargado de enviar alertas de seguridad en tiempo real a los pilotos.



A primera hora de la mañana, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) informaba que había ordenado suspender todas las salidas de vuelos domésticos hasta las 9.00 hora del este del país por una avería de este sistema informático.



Poco antes de esa hora, la FAA levantaba su orden y señalaba que se estaba reanudando gradualmente el tráfico aéreo, aunque los retrasos de vuelos dentro, hacia y desde EUA no han hecho más que acumularse y van ya por 6,743, según la página web Flightaware.



La FAA explica en su sitio de internet que NOTAM es un mecanismo nacional para enviar advertencias y avisos sobre peligros de vuelo a todos los pilotos comerciales. Esta herramienta, que también emplean los vuelos militares, es diferente al sistema de control del tráfico aéreo que vela para que los aviones mantengan una distancia segura unos de otros.



El sistema NOTAM 'contiene información que no se conoce con suficiente antelación a un vuelo para ser entregada a los pilotos de antemano', detalla la FAA sobre este sistema propio.



Algunos ejemplos de alertas de NOTAM pueden ser el cierre de pistas en el aeropuerto o el fallo de sus luces, restricciones en el espacio aéreo o interrupciones en la señal de navegación.



Antes de partir, los pilotos deben consultar siempre las posibles alertas NOTAM, que puedan afectar el vuelo.



Dada su capacidad de transmitir datos de forma rápida sobre un cambio en las condiciones, NOTAM es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad a bordo.



El sistema se lleva utilizando desde 1947 cuando EUA acordó que todos los vuelos adoptaran este mecanismo, creado a semejanza del sistema empleado para comunicar información a los capitanes de barcos cuando están en alta mar.



Antes de adoptar en diciembre de 2021 su nombre actual -sistema de Notificación a Misiones Aéreas- se denominaba 'Notificación a los Aviadores', aunque sus siglas, NOTAM, han sido siempre las mismas en inglés.



El cambio de denominación se hizo para quitar cualquier referencia de género y porque en aquel momento también se mandaban notificaciones a los operadores de drones y no solo a los pilotos a bordo de aviones, indicó la cadena CNN.



Por el momento, se desconocen los motivos que han ocasionado la avería del sistema y la FAA lo está investigando.



La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha indicado que hasta ahora 'no hay ninguna prueba de un ciberataque' y subrayó que el presidente Joe Biden ha ordenado al Departamento de Transporte una investigación completa para averiguar las causas.



Se trata de la primera vez que EUA suspende las salidas de los vuelos domésticos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.