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Combaten fuerte incendio en la azotea de un edificio en Manhattan

Por: Diana Leyva

17 Marzo 2026, 10:22

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El Departamento de Bomberos de Nueva York indicó que el incendio se originó en la azotea de un edificio ubicado en East 43rd Street.

Combaten fuerte incendio en la azotea de un edificio en Manhattan

Un fuerte incendio que se registró en un edificio de Manhattan provocó la intensa movilización de cuerpos de rescate este martes, en el marco del desfile del Día de San Patricio en Nueva York.

Imágenes en redes sociales muestran cómo las columnas de humo espeso se elevan por el cielo de la "Gran Manzana".

El Departamento de Bomberos de Nueva York indicó que el incendio se originó en la azotea de un edificio ubicado en East 43rd Street.

Decenas de rescatistas continúan en el lugar en un intento de controlar el fuego. Las personas que se encontraban dentro del edificio y aledaños fueron desalojados.

Autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que evite el área, además de seguir las indicaciones proporcionadas por el personal especializado.

 

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