Combaten bomberos incendio forestal en Quito, Ecuador

Cerca de 60 bomberos y un helicóptero trabajan para sofocar el fuego registrado en los sectores de La Vicentina e Itchimbía.

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito desplegó un contingente operativo para sofocar un incendio forestal registrado en los sectores de La Vicentina e Itchimbía, donde las labores se concentran en mitigar los flancos activos y resguardar las infraestructuras cercanas.

El operativo cuenta con la participación de aproximadamente 60 efectivos respaldados por 14 vehículos especializados. Aprovechando las condiciones meteorológicas en la zona, una unidad de helicóptero ejecuta descargas de agua para reforzar las tareas de enfriamiento desde el aire.

Debido a la magnitud del siniestro y la propagación de humo y residuos por los fuertes vientos, las autoridades procedieron al cierre total del tránsito vehicular sobre la Avenida Velasco Ibarra con el fin de facilitar la movilidad de los equipos de rescate.

Paralelamente, peritos de la unidad de Investigación de Incendios se encuentran en la zona para determinar las causas que originaron el fuego. Las autoridades recomendaron a la población vecina cerrar puertas y ventanas, evitar exponerse al aire libre y utilizar mascarilla en caso de ser necesario.