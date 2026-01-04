Colombia mandará 30.000 soldados en la frontera con Venezuela

El anuncio fue realizado este sábado por la directora Angie Rodríguez, durante una conferencia de prensa ofrecida en Cúcuta,

El Gobierno de Colombia anunció el despliegue de 30,000 soldados a lo largo de los 2 mil 219 kilómetros de frontera que comparte con Venezuela, como medida preventiva tras el ataque aéreo de Estados Unidos en territorio venezolano que derivó en la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ambos trasladados a Nueva York.

El anuncio fue realizado este sábado por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, durante una conferencia de prensa ofrecida en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.

La funcionaria informó que la decisión se tomó luego de la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), creado para coordinar la respuesta del Estado ante la situación en la zona limítrofe.

“El Gobierno nacional ha dispuesto un despliegue de 30.000 soldados en la frontera con Venezuela, con prioridad en los puntos más críticos, bajo un esquema de respuesta integral y coordinada entre todas las entidades del Estado colombiano”, señaló Rodríguez al dar lectura a las conclusiones del encuentro.

Próximos operativos en marcha

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, advirtió que el contexto en la región fronteriza es de “alta tensión”, debido a la presencia de diversos grupos armados ilegales que podrían intentar aprovechar la coyuntura en Venezuela para intensificar sus acciones.

El titular de Defensa explicó que el operativo busca contener amenazas vinculadas principalmente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Tren de Aragua, organizaciones criminales incluidas por Estados Unidos en su lista de grupos terroristas extranjeros.

“Este despliegue permitirá una respuesta articulada frente a los riesgos que enfrenta la región, derivados del crimen organizado transnacional”, afirmó.

Soldados responderán solo ante grupos criminales



Sánchez subrayó que la militarización no responde a conflictos entre Estados, sino a la necesidad de hacer frente a estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas que buscan desestabilizar la región.

“La amenaza para Colombia no son las naciones, sino el crimen transnacional que intenta llevar droga a los países consumidores y generar inestabilidad”, puntualizó.

Manejan diferentes capacidades



El ministro añadió que la movilización de tropas no se limita a operaciones terrestres, ya que también se activaron capacidades aéreas, fluviales y marítimas, especialmente en las zonas cercanas al Caribe.

Colombia y Venezuela comparten una extensa frontera terrestre de 2 mil 219 kilómetros, que va desde el Caribe hasta la Amazonía, atravesando en gran parte regiones de baja densidad poblacional y de difícil acceso.

Con información de EFE