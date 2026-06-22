Colombia inicia segunda vuelta de elecciones presidenciales

Para estas elecciones están habilitados para votar 41.4 millones de colombianos en 122,016 mesas distribuidas en 13,742 puestos de votación en todo el país

Durante las primeras horas de este domingo, los colegios electorales de Colombia arrancaron con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la que se escogerá al sucesor de Gustavo Petro.

Las urnas comenzaron a recibir sus votos alrededor de las 8:00 hora local, las cuales permanecerán abiertas hasta las 16:00 horas.

En el acto protocolario de apertura de las elecciones, celebrado en la Plaza de Bolívar, se encontró el presidente Gustavo Petro; el registrador nacional, Hernán Penagos; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; y otras autoridades, quienes coincidieron en hacer un llamado a que en el país haya "paz electoral" y a que se respeten los resultados.

"Hoy el llamado es a la ciudadanía, a que salga a votar con entusiasmo, a que revalide sus principios democráticos", pidió el registrador nacional.

Para estas elecciones están habilitados para votar 41.4 millones de colombianos en 122,016 mesas distribuidas en 13,742 puestos de votación en todo el país.

¿A quién apuntan las encuestas de acuerdo a los resultados de la primera vuelta?

Las encuestas de intención de voto dan en primer lugar al abogado De la Espriella, fundador del movimiento Defensores de la Patria, que fue el más votado en la primera vuelta, por delante de Cepeda, senador del partido Pacto Histórico.

En la primera vuelta, De la Espriella, llamado "El Tigre" por sus seguidores, obtuvo 10.3 millones de votos (43.78%), mientras que Cepeda recibió 9.7 millones (40.98%).

De la Espriella no solo cuenta con el voto de muchos colombianos, sino del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Gustavo Petro vota por última vez como presidente de Colombia

El presidente Gustavo Petro votó este domingo por última vez como jefe de Estado en las elecciones en las que se escogerá a su sucesor para el periodo 2026-2030 y aseguró que no se quedará ni un segundo más en el cargo el próximo 7 de agosto.

"El primer hecho que hay que validar hoy es que el presidente de Colombia no se pasa ni un segundo después del mandato que le dio su pueblo, obedezco a mi pueblo"

Vestido de blanco de pies a cabeza, depositó su voto en el puesto instalado en el Capitolio Nacional, en el centro de Bogotá, en compañía de sus hijas Sofía y Antonella, así como de su ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio.

El presidente exhibió la papeleta con su voto marcado por el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, del Pacto Histórico, su mismo partido.

El mandatario colombiano recordó que en estos cuatro años en que ha estado en la Presidencia se especuló con la posibilidad de que no entregaría el poder y se habló de "dictaduras", lo que desvirtuó tajantemente.

"Extraño dictador el que entrega su mandato, extraño dictador el que no ha cogido un solo preso político, a nadie preso de conciencia. No se ha perseguido a nadie por sus opiniones, maneras de pensar, maneras de creer, religiosas, o de otra especie, culturales, étnicas, de género, de expresión sexual libre", manifestó.

Según Petro, el balance que harán el tiempo y la historia de sus cuatro años de Gobierno será el de "mucha libertad y mucha democracia a pesar de las dificultades".