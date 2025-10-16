Colombia expresa su solidaridad con México por inundaciones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó hoy que ya "son 66 personas (las) que lamentablemente fallecieron y todavía no hay localizadas 75"

El Gobierno colombiano expresó este miércoles sus "más sentidas condolencias y solidaridad incondicional" a México por las lluvias e inundaciones registradas en distintos estados del centro del país, que han dejado al menos 66 muertos y 191 comunidades aisladas.

"El Gobierno de la República de Colombia (...) expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad incondicional al Gobierno y pueblo de los Estados Unidos Mexicanos por las lamentables pérdidas humanas y las significativas afectaciones materiales ocasionadas por las fuertes precipitaciones e inundaciones", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó hoy que ya "son 66 personas (las) que lamentablemente fallecieron y todavía no hay localizadas 75".

De acuerdo con la mandataria, el número de personas reportadas como desaparecidas también ha disminuido gracias a la coordinación con autoridades estatales.

"Se han localizado 103 personas a partir del teléfono 079 que se habían reportado también como no localizadas", detalló.

En ese sentido, la Cancillería colombiana se solidarizó con "las familias de las víctimas y con todas las personas que han resultado damnificadas por la pérdida de sus bienes y medios de vida".