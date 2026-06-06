Colombia envía 100 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba

El envío forma parte de una estrategia de asistencia humanitaria y cooperación entre países de la región frente a situaciones de emergencia

El Gobierno de Colombia envió a Cuba un cargamento de aproximadamente 100 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar a la isla ante las afectaciones provocadas por el huracán Melissa y las dificultades derivadas de la crisis energética y económica que atraviesa el país.

El envío salió desde el puerto de Cartagena de Indias a bordo del buque ARC Caribe de la Armada Nacional, con suministros destinados a atender necesidades básicas de comunidades que continúan en condiciones de vulnerabilidad.

Envío incluye alimentos, medicinas y paneles solares

La carga humanitaria está integrada por alimentos no perecederos, medicamentos, insumos hospitalarios, materiales eléctricos, artículos para el hogar y paneles solares.

El contenido del cargamento busca responder tanto a necesidades inmediatas de abastecimiento como a problemas relacionados con la infraestructura energética, uno de los puntos más sensibles para la población cubana durante los últimos meses.

La operación fue coordinada por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia junto con diversas dependencias gubernamentales y la Armada Nacional.

Colombia destaca cooperación regional ante la emergencia

De acuerdo con las autoridades colombianas, el envío forma parte de una estrategia de asistencia humanitaria y cooperación entre países de la región frente a situaciones de emergencia.

"Este envío representa una nueva muestra del compromiso de Colombia con la cooperación internacional y la asistencia humanitaria entre países hermanos, fortaleciendo los lazos de solidaridad regional y contribuyendo a la atención de comunidades que continúan enfrentando condiciones de vulnerabilidad", señaló APC Colombia.

La directora general de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, Alexandra Palencia, afirmó que la ayuda refleja la importancia de responder con cooperación ante escenarios de dificultad.

"Una expresión de la solidaridad que une a nuestros pueblos y de la convicción de que, ante las dificultades, la respuesta debe ser la cooperación y el apoyo mutuo", expresó.

Al cargamento oficial se sumaron más de siete toneladas de aportaciones reunidas por organizaciones de la sociedad civil colombiana, entre ellas colectivos de solidaridad y agrupaciones de cubanos residentes.

Estas donaciones complementan el envío gubernamental y refuerzan el volumen de asistencia destinada a la isla, en medio de una etapa marcada por problemas de abastecimiento y daños recientes por fenómenos meteorológicos.

Colombia mantiene asistencia hacia Cuba

Este nuevo envío se suma a otras acciones de apoyo realizadas por Colombia durante los últimos meses. En abril, el país envió por vía aérea medicamentos, insumos médicos y alimentos para ayudar a enfrentar el desabastecimiento de productos esenciales.

Asimismo, en noviembre pasado, el Gobierno colombiano destinó 240 toneladas de asistencia para atender la emergencia ocasionada por los daños del huracán Melissa en la región oriental cubana.

Con este cargamento, Colombia refuerza su presencia en las tareas de apoyo humanitario hacia Cuba, en un contexto donde la isla enfrenta afectaciones acumuladas por fenómenos naturales, escasez de productos básicos y limitaciones energéticas.