Colombia decreta tres días de luto por víctimas de terremoto

Autoridades decretaron que se 'izará el pabellón nacional a media asta' en los edificios públicos del país, así como en las misiones diplomáticas de Colombia

Ante el panorama de devastación, el presidente Abelardo de la Espriella declaró tres días de luto por las decenas de personas que perdieron la vida por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia.

"El Gobierno nacional, en nombre del pueblo colombiano manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional, y se solidariza con el luto de las familias y amigos de estas personas", señala un decreto expedido por la Presidencia.

Por ello, decretaron que se "izará el pabellón nacional a media asta" en los edificios públicos del país, así como en las misiones diplomáticas de Colombia en el exterior.

En este documento firmado por el presidente, se mencionó que "la pérdida de vidas humanas enluta tanto a sus familias y amistades, como al Gobierno nacional", que "se solidariza ante tal tragedia".

Según cifras divulgadas el martes por De la Espriella, el terremoto deja por el momento al menos 181 personas fallecidas, pero datos de autoridades regionales elevan ese número a aproximadamente 240 muertos.

Sismo pone a prueba al nuevo gobierno de Colombia

La búsqueda entre los escombros de sobrevivientes del sismo se volvió más desesperada el miércoles, dos días después de que el temblor derribara edificios, deformara carreteras y aplastara automóviles.

Los equipos continuaron revisando los escombros durante la noche en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, las ciudades más golpeadas, mientras se agota el tiempo para encontrar a víctimas con vida.

En muchas zonas, la respuesta oficial a la tragedia se ha visto complicada por las crisis persistentes de pobreza y la actividad de grupos armados ilegales, que lleva décadas provocando desplazamientos forzosos.

Un acuerdo de paz de 2016 entre los rebeldes y el gobierno, además de un conflicto armado en curso, podría permitir que las organizaciones de ayuda distribuyan alimentos y otros materiales de emergencia con mayor rapidez.

Suman 240 muertos por terremoto de magnitud 7.4 en Colombia

Al menos 240 personas murieron a causa del terremoto de magnitud 7.4 que azotó a Colombia, según el balance de distintas autoridades regionales.

El departamento más afectado es el Valle del Cauca, al contabilizar 130 fallecidos, de los cuales 95 fueron contabilizados en Cali, su capital, y otros 35 en los demás municipios de la zona.