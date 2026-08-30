Colombia captura a líder del Tren de Aragua con apoyo de EUA

Colombia detuvo a Luis Saúl Pérez Nieto, señalado como dirigente del Tren de Aragua, durante un operativo con participación de la DEA

Las autoridades de Colombia capturaron a un presunto alto dirigente del Tren de Aragua, en una operación que contó con la participación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), informó el Comando Sur estadounidense.

El detenido fue identificado como Luis Saúl Pérez Nieto, conocido también como “Páez” y “Nairobi”. Según la Policía colombiana, estaría relacionado con la coordinación de redes de tráfico de drogas y armas de la organización criminal a nivel regional.

Señalan a Pérez Nieto como pieza clave del Tren de Aragua

Pérez Nieto fue detenido el jueves en una operación de las fuerzas de seguridad colombianas en la que también intervino la DEA. La Policía de Colombia lo señala como responsable de impulsar la expansión del Tren de Aragua en Perú y de coordinar actividades relacionadas con el narcotráfico y el tráfico de armas en distintos países.

De acuerdo con las autoridades colombianas, el detenido habría formado parte del círculo cercano de Héctor Guerrero Flores, “Niño Guerrero”, identificado como líder de la organización.

La Policía indicó que ambos escaparon en 2023 de la prisión venezolana de Tocorón, donde surgió la organización criminal antes de ampliar sus operaciones hacia otros países.

El Comando Sur presentó la captura como una muestra del fortalecimiento de la colaboración entre Washington y Bogotá en materia de seguridad. El organismo estadounidense sostuvo que la estrategia busca desarticular estructuras criminales y evitar que encuentren refugio en la región.

La detención ocurre después de la llegada al poder del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, quien ha planteado una ofensiva contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y una mayor colaboración con Estados Unidos.

Colombia también ha aceptado ampliar la cooperación militar con Washington, en contraste con la política adoptada por el anterior gobierno de Gustavo Petro.

Solicitan extradición por varios delitos

Autoridades colombianas y peruanas señalaron que Estados Unidos había solicitado la detención y extradición de Pérez Nieto por acusaciones relacionadas con terrorismo, lavado de dinero, narcotráfico y asociación delictuosa.

Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha proporcionado públicamente detalles sobre las acusaciones que enfrenta el detenido en ese país.

El administrador de la DEA, Terry Cole, felicitó al gobierno de Colombia y a su Policía Nacional por la captura, al considerar que se trata de un golpe contra uno de los dirigentes del Tren de Aragua.

La captura se produce en medio de un acercamiento entre Colombia, Ecuador y Estados Unidos para combatir a organizaciones criminales que operan en la zona fronteriza.

Durante una visita a Tumaco, el jefe del Comando Sur, general Francis Donovan, se reunió con autoridades colombianas antes de trasladarse a Ecuador. Las conversaciones estuvieron centradas en la situación de seguridad de la frontera, donde las autoridades identifican problemas vinculados con el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.

Donovan afirmó que los tres países acordaron trabajar para localizar a dirigentes criminales, afectar sus redes logísticas y evitar que tengan espacios donde operar.