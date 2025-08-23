Colombia amanece con otro atentado terrorista; así ocurrió

Un nuevo atentado estremeció a la población en Colombia después de que un artefacto explosivo detonó en las primeras horas de este viernes. Este ataque se registró en la ciudad de Caquetá, a una cuadra de la alcaldía de Florencia. El fuerte estruendo provocó pánico entre comerciantes y residentes en la zona que se preparaban para comenzar la jornada del día. El estallido causó daños materiales en establecimientos de la zona, aunque hasta el momento no se han reportado víctimas fatales ni heridos. El hecho se produjo horas después del grave atentado en Cali, que dejó seis civiles muertos y 71 heridos.