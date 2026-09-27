Coliseo de Roma reabre tras la muerte de un trabajador

El Coliseo de Roma volvió a recibir turistas tras permanecer tres días cerrado por la muerte de un operario durante obras de iluminación

El Coliseo de Roma retomó este sábado sus actividades después de permanecer cerrado durante tres días en señal de luto por la muerte de un trabajador que sufrió una caída mientras participaba en la instalación de un nuevo sistema de iluminación.

El Anfiteatro Flavio abrió nuevamente sus puertas a las 8:30 horas locales, de acuerdo con sus gestores, permitiendo el regreso de los turistas al histórico monumento italiano.

El cierre comenzó después del accidente ocurrido durante la medianoche entre el martes y el miércoles, cuando un trabajador italiano de 22 años cayó desde una altura de aproximadamente diez metros mientras realizaba labores relacionadas con el nuevo sistema de iluminación.

Investigan las condiciones de seguridad

La Fiscalía de Roma mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. Las autoridades analizan particularmente los protocolos y la cadena de seguridad implementados durante los trabajos.

Hasta el momento, siete personas son investigadas en relación con el fallecimiento del operario.

Turistas recibirán reembolso

El cierre excepcional afectó a visitantes que tenían previsto acudir al Coliseo durante los tres días de suspensión. Los turistas afectados recibirán de manera automática el reembolso correspondiente a sus entradas.

Con cerca de dos mil años de historia, el Coliseo es el monumento más visitado de Italia. Durante 2024 recibió casi 15 millones de visitantes, de acuerdo con los datos citados en la información.

Tras la reapertura, el recinto retomó la recepción de turistas mientras continúa el proceso para determinar las circunstancias que provocaron el accidente mortal durante las obras de iluminación.