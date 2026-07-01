Colapso de techo en Pakistán deja 14 niños muertos

El derrumbe del techo de un centro de clases particulares en Lahore provocó la muerte de 14 niños. Dos personas fueron detenidas por el caso

Al menos 14 niños murieron este martes tras el derrumbe del techo de un edificio utilizado como centro de clases particulares en la ciudad de Lahore, ubicada en el este de Pakistán, informaron las autoridades del país.

La Policía de Lahore confirmó que las labores de rescate concluyeron con el apoyo de equipos de Rescue 1122 y que, como parte de las investigaciones, fueron detenidas dos personas, entre ellas el propietario del inmueble.

El edificio seguía en obras

El subinspector general de Operaciones de Lahore, Faisal Kamran, informó que el segundo detenido es el contratista responsable de la construcción reciente de la vivienda, una parte de la cual permanecía en obras al momento del colapso.

De acuerdo con el portavoz de Rescue 1122, Farooq Ahmed, los menores se encontraban en dos habitaciones que eran utilizadas para impartir clases particulares cuando el techo se desplomó y los dejó atrapados bajo los escombros.

Autoridades investigan posibles negligencias

La Autoridad Educativa del Distrito de Lahore indicó que el inmueble funcionaba como un centro privado de clases administrado por una mujer residente de la zona.

La Policía informó que continúa recabando evidencias para esclarecer las causas del derrumbe y advirtió que se ejercerán acciones legales contra quienes resulten responsables por posibles actos de negligencia.

Gobierno expresa condolencias

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, manifestó sus condolencias a los familiares de las víctimas y ordenó que las personas lesionadas reciban toda la atención médica necesaria.

Por su parte, el viceprimer ministro y ministro de Exteriores, Ishaq Dar, lamentó el accidente mediante un mensaje en la red social X, donde confirmó la muerte de 14 menores y expresó su solidaridad con las familias afectadas, además de desear la pronta recuperación de los heridos.