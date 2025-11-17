Colapso de mina provoca muerte de al menos 40 mineros en el Congo

La caída de un puente improvisado provocó que decenas de trabajadores ilegales perdieran la vida cuando intentaban huir de los disparos

El Servicio de Asistencia y Apoyo a la Minería Artesanal y de Pequeña Escala informó que al menos 40 mineros ilegales murieron y varios resultaron heridos durante este fin de semana en la mina de Kalando, al sur de la República Democrática del Congo.

Esto sucedió tras el derrumbe de un puente improvisado que se construyó para acceder a una zona minera privada.

De acuerdo con el informe, el puente cayó sobre una multitud de mineros que intentaban huir tras escuchar disparos, los cuales fueron efectuados por hombres encargados de la seguridad del lugar.

En el lugar se encuentra una zanja debajo del puente, la cual funcionaba como límite y barrera, pero en su huida, los trabajadores cayeron unos sobre otros dentro de la excavación, causando al menos una cuarentena de muertos y numerosos heridos, según un balance provisional.

El ministro provincial del Interior se desplazó hasta el lugar de los hechos en medio de una fuerte tensión desatada por los empleados indignados.