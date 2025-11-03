Colapso de estructura deja un muerto y 40 heridos en Brasil

Por: Diana Leyva 02 Noviembre 2025, 09:54

Durante un evento académico, las ráfagas de viento alcanzaron casi los 100 km/h, lo que provocó el desplome de la estructura sobre los asistentes

Medios locales informaron que al menos una persona murió y 40 más resultaron heridas tras el colapso de una estructura metálica durante una fiesta universitaria en Sao Paulo, Brasil. Este accidente ocurrió durante las primeras horas de este domingo, donde estudiantes de medicina se reunieron para llevar a cabo un evento. Sin embargo, las condiciones meteorológicas cambiaron, y las ráfagas de viento alcanzaron los 95 km/h. De acuerdo con Defensa Civil, la víctima fue identificada como un hombre de 47 años, quien falleció a causa de un traumatismo al ser golpeado por una rama de árbol en la cabeza. También informó que solo tres personas permanecen internadas, mientras que el resto sufrió lesiones leves y ya fueron dada de alta. A través de un mensaje divulgado en sus redes sociales, la comisión estudiantil afirmó que "está profundamente conmocionada por lo ocurrido".