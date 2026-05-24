Colapso de edificio en Filipinas deja al menos 30 desaparecidos

Equipos de auxilio permanecen en el perímetro mientras familiares de trabajadores esperan información sobre las personas que siguen sin ser localizadas

Al menos 30 personas permanecen desaparecidas tras el colapso de un edificio en construcción en la provincia de Pampanga, Filipinas, mientras equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda entre los escombros.

El derrumbe ocurrió durante la madrugada del domingo en la ciudad de Ángeles, a unos 80 kilómetros al norte de Manila, dentro de una estructura de hormigón de nueve pisos que aún no había sido concluida.

Rescatan a 26 personas tras el derrumbe

La Oficina de Reducción y Gestión de Riesgos de Desastres informó que el incidente se registró alrededor de las 3:00 horas locales, cuando parte de la estructura colapsó mientras trabajadores permanecían en el sitio.

De acuerdo con el balance preliminar, 24 personas fueron rescatadas del edificio colapsado, mientras otras dos fueron auxiliadas en una construcción contigua que también resultó afectada por el desplome.

Hasta el momento no se ha precisado el estado de salud de todos los rescatados, aunque reportes locales señalan que algunos presentan heridas de distinta consideración.

Autoridades locales estiman que todavía podrían encontrarse entre 30 y 40 personas atrapadas dentro del inmueble en construcción.

La cifra se mantiene bajo revisión debido a que la mayoría de las personas afectadas serían trabajadores de la obra que acostumbraban pernoctar en el lugar, incluso durante los fines de semana.

El conteo de desaparecidos continúa mientras rescatistas revisan los registros de personal y testimonios de sobrevivientes.

Más de 100 rescatistas trabajan en la zona

Las autoridades desplegaron a cerca de 100 funcionarios, entre rescatistas, paramédicos, policías y personal de emergencia, para remover escombros y localizar posibles sobrevivientes.

Las labores se realizan con precaución debido al riesgo de nuevos desprendimientos en la estructura dañada.

Ambulancias y equipos de auxilio permanecen en el perímetro mientras familiares de trabajadores esperan información sobre las personas que siguen sin ser localizadas.

Las autoridades filipinas iniciaron una investigación para determinar qué provocó el desplome del edificio de nueve pisos.

Entre las líneas que serán revisadas se encuentran posibles fallas estructurales, condiciones de la obra y el impacto de las lluvias registradas en la zona.

Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre una causa oficial del accidente.

Derrumbe expone riesgos en obras en construcción

El accidente volvió a poner atención sobre las condiciones de seguridad en construcciones activas en Filipinas, especialmente en inmuebles donde trabajadores permanecen dentro del sitio fuera del horario laboral.

Mientras continúan las tareas de rescate, las autoridades mantienen el área asegurada y esperan actualizar el balance de desaparecidos conforme avancen las operaciones.