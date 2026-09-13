Colapsa edificio en construcción y deja dos muertas en São Paulo

Dos mujeres murieron tras el colapso de un edificio en construcción sobre una vivienda en São Paulo, donde continúan las labores de rescate

Al menos dos mujeres perdieron la vida este sábado luego de que un edificio en construcción se desplomara sobre una casa en la ciudad brasileña de São Paulo.

En la vivienda residía aproximadamente una decena de personas de origen boliviano. Tras el derrumbe, los equipos de emergencia localizaron con vida a un hombre y a un niño, mientras continúan las labores para determinar si hay más personas atrapadas entre los escombros.

Los equipos de rescate realizan el retiro de los materiales de manera manual, utilizando cubos para avanzar entre los restos de la estructura y buscar posibles supervivientes.

El accidente ocurrió durante la madrugada en el barrio de Penha, ubicado en la zona este de São Paulo, una de las áreas tradicionales de la ciudad.

La construcción tenía las obras suspendidas

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos, el inmueble que se vino abajo contaba con varias plantas y todavía estaba en proceso de construcción, pese a que las obras se encontraban embargadas.

Las autoridades señalaron que el edificio no estaba habitado, aunque dos trabajadores acostumbraban dormir en el interior de la estructura.

El derrumbe ocurrió durante una madrugada marcada por fuertes lluvias en la capital paulista. Sin embargo, la Defensa Civil aclaró que por ahora no existe una relación directa establecida entre las precipitaciones y el colapso.

El organismo explicó que, aunque llovía cuando ocurrió el accidente, todavía no es posible determinar que el temporal haya sido la única causa del desplome.